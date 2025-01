Jesteśmy w stanie zdenerwować każdego w grupie na mundialu

Polska kadra trafiła do grupy A. 15 stycznia zagramy z Niemcami. Kolejnym rywalem będą Czesi, a następnie Szwajcarzy. Czy podopieczni selekcjonera Marcina Lijewskiego zaskoczą grupowych rywali? Prze mundialem wlali dużo nadziei w serca kibiców. Wygrali bowiem turniej 4 Nations Cup, który rozegrano w Płocku. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego meczu Polaków na sport.se.pl. - Chłopaków stać na to, aby powalczyli i zagrali solidne zawody z każdym - powiedział Tomasz Gębala, cytowany przez PAP. - Pokazali na turnieju w Płocku, że nasza obrona i współpraca z bramkarzem daje nam bardzo dużo. Jeżeli będzie to funkcjonowało na tym poziomie, to jesteśmy w stanie zdenerwować każdego w grupie - analizował.

Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych dobrze zaczyna wielkie turnieje

Gębala jest optymistą. Liczy na to, że polscy piłkarze ręczni turniej zaczną od dobrego meczu z Niemcami. Rywale to faworyci naszej grupy. Były kadrowicz przypomniał, że Biało-czerwoni dobrze wypadają na inaugurację turniejów. Zdaje sobie sprawę także z tego, że Czesi i Szwajcarzy to wymagający przeciwnicy. - Pierwsze spotkania na takich turniejach są zwykle dobre w naszym wykonaniu - zaznaczył Tomasz Gębala, cytowany przez PAP. - Jeżeli chcemy aspirować do tego, aby być silnym zespołem, to musimy na takich turniejach wychodzić z grupy. Chłopaki mają takie umiejętności, aby tego dokonać i sprawić nam wiele radości - przekonywał rozgrywający Industrii Kielce.

