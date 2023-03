Anna Lewandowska kręci pupą przed kamerą. Wideo z domu prywatnego pojawiło się w sieci

Czegoś takiego Anna Lewandowska nie publikowała już dawno! Jedna z najpopularniejszych trenerek fitness na świecie słynie z tego, że chętnie pokazuje wyrzeźbione ciało. To całkiem naturalnie, ponieważ figura stała się dowodem na skuteczność jej diety oraz ciężkich treningów. Jednak umiejętności taneczne również nie są obce żonie najlepszego polskiego piłkarza. Wygląda na to, że Anna Lewandowska preferuje przede wszystkim tańce sensualne. Wskazuje na to najnowsze wideo na Instagramie, na którym wybranka serca zawodnika FC Barcelona kręci pupą i biodrami przed kamerą. Smaczku dodaje fakt, że Lewandowska robi to do rytmu piosenki Rosalii - kontrowersyjnej wokalistki, która wielokrotnie szokowała w sieci swoimi bardzo odważnymi zdjęciami. Jeszcze bardziej zmysły fanów rozbudza informacja, że taniec został wykonany w prywatnym domu, co po raz kolejny oznacza wpuszczenie kibiców do prywatnej sfery życia najpopularniejszej sportowej pary w Polsce.

Anna Lewandowska w gorącym tańcu. Wideo pojawiło się w sieci

Co jakiś czas na Instagramie Anny Lewandowskiej pojawiają się prawdziwe smaczki i tak też było tym razem. Nie ma wątpliwości, że ruchy dolnych partii mięśni przypadły do gustu internautom. Użytkownicy portalu społecznościowego niemal w samych superlatywach komentowali to, co zobaczyli. "Jesteś ikoną" - czytamy w jednym z komentarzy. "Zdecydowanie najpiękniejsza fanka Barcelony" - dodano w kolejnym. "To wielka radość, że jesteś w Barcelonie razem z mężem" - rozpływał się następny kibic. Niektórzy, szczególnie z Polski, zastanawiali się z kolei kim jest wspomniana Rosalia.

Kontrowersyjna wokalistka śpiewała wideo Anny Lewandowskiej

Rosalia to jedna z najpopularniejszych hiszpańskojęzycznych wokalistek na świecie. Jej utworów słuchają codziennie miliony. Popularność artystki potwierdzają także liczby na Instagramie. Podczas gdy konto Anny Lewandowskiej obserwowane jest przez ponad 5 milionów internautów, to gwiazda estrady dociera ze swoimi zdjęciami do prawie... 24 milionów osób! Prywatnie Rosalia jest fanką FC Barcelona, a popularność zdobyła nie tylko ze względu na walory wokalne.

Młoda piosenkarka jest bowiem także postacią kontrowersyjną. Dzieli społeczeństwo swoimi wpisami w mediach społecznościowych. Na jej instagramowym profilu aż roi się od odważnych fotek, które jednym się podobają, a inni uważają, że to już przesada.