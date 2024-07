Gianni Infantino wybrał inną rozrywkę niż oglądanie finałów EURO. Szef FIFA pojechał do Indii

Niezwykłe poszukiwania Marcina Najmana. Cesarz wybrał się aż po to do Warszawy, musiał to uwiecznić

Sternik światowej federacji jest znany z niekonwencjonalnych pomysłów i wielu zmian w światowej piłce, ale najwyraźniej postanowił odpocząć od niej. Otóż w trakcie trwania obu imprez wybrał się do Indii, a konkretnie do Bombaju na... wesele miliardera, Ananti Ambaniego. To syn Nity Ambani, założycielki Indian Super League - największej ligi piłkarskiej w Indiach. Ojciec pana młodego Mukesh Ambani, to właściciel potężnej korporacji Reliance Industries.

Jerzy Dudek o finale mistrzostw Europy, fenomenie Hiszpanii, postawie Anglii. Wskazał kluczowy moment, wyróżnił tych piłkarzy [ROZMOWA SE]

Ambani junior poślubił Radhikę Merchant, a na weselu bawili się goście z pierwszych stron gazet. Wielu polityków, a wśród nich byli premierzy swoich krajów, Boris Johnson z Wielkiej Brytanii oraz Austriak, Stefan Kurz. Obecna była modelka i aktorka, Kim Kardashian, a świat sportu reprezentował właśnie Infantino. Sternik FIFA bawił się znakomicie również w otoczeniu tamtejszych artystów. Furorę robi film, na którym szef FIFA ubrany w wieczorowy tradycyjny strój hinduski tańczy w towarzystwie Ranveera Singha. To indyjski aktor, gwiazda tamtejszej wytwórni Bollywood. Patrząc na bawiącego się szwajcarskiego szefa FIFA, można się domyślać, że nie żałował swojego wyboru i tego, że opuścił finały najważniejszych tegorocznych imprez piłkarskich.

Viva Espana! Hiszpania mistrzem Europy po znakomitym widowisku w II połowie