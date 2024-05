Gwiazdor sportu nie żyje, miał tylko 30 lat. Dzień przed śmiercią wycofał się z zawodów

Niespodziewane wieści o Dariuszu Szpakowskim wywołają łzy u wielu kibiców. Te informacje gruchnęły znienacka, to już pewne

Agencja AFP poinformowała, że Murray wycofał się z zawodów Charles Schwab Challenge z powodu nieokreślonej choroby podczas piątkowej drugiej rundy rozgrywanej w Teksasie imprezy, a więc dzień przed śmiercią. – Byliśmy zdruzgotani, gdy dowiedzieliśmy się, że dziś rano zmarł zawodnik PGA Tour Grayson Murray. Brakuje mi słów – zakomunikował w specjalnym oświadczeniu komisarz PGA Tour Jay Monahan. – PGA Tour to rodzina i kiedy tracisz członka rodziny, już nigdy nie jesteś taki sam. Opłakujemy Graysona i modlimy się o pocieszenie dla jego bliskich.

Kiedyś miał problem alkoholowy

Pierwszy polski golfista na igrzyskach Adrian Meronk: W wiosce zamieszkam z Hurkaczem

Jak przyznał Monahan, skontaktował się z rodzicami Murraya, aby złożyć kondolencje. Usłyszał od nich, by nie przerywać zawodów. – Byli pewni, że Grayson by tego chciał. Choć będzie to trudne, chcemy uszanować ich życzenia – powiedział szef golfowej organizacji.

Przyczyna śmierci Murraya nie została jeszcze ujawniona, wiadomo natomiast, że w przeszłości przechodził przez trudny okres, kiedy zmagał się z problemem alkoholowym i miał kłopoty ze zdrowiem psychicznym. Kiedy w styczniu wygrał turniej, podkreślano, że był to wspaniały powrót zawodowego golfisty do wielkiego sportu. Miał być początkiem kolejnego okresu, nowym otwarciem w jego życiu.

– Wiele razy chciałem się poddać, zrezygnować z gry w golfa, czasami zrezygnować z życia – mówił wtedy szczerze Murray, który od najmłodszych lat był uznawany za gwiazdę. Wygrał trzy z rzędu MŚ juniorów w latach 2006–2008.