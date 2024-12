i Autor: Twitter / Zrzut ekranu z transmisji Mariah Carey

Dała czadu w święta!

Mariah Carey zachwyciła świat w Boże Narodzenie na Netfliksie! Niesamowite show w święta. Zobaczyły to miliony

Mariah Carey słynie z legendarnego hitu świątecznego „All I want for Christmas is you”. Piosenka, która podbija radio czy serwisy streamingowe to jedna z najpopularniejszych piosenek w grudniowym okresie. Miliony na całym świecie zobaczyły jej występ w Boże Narodzenie. Niesamowite show zachwyciło – w ten sposób rozpoczęto transmisję świątecznych meczów NFL na Netfliksie.