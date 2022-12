O której godzinie SKOKI DZISIAJ 31.12.2022 sobota TCS Ga-Pa Skoki narciarskie dzisiaj O której skoki w Sylwestra 31 grudnia 2022 kwalifikacje

Spis treści

Skoki dzisiaj to kwalifikacje do noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen. To drugi konkurs w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni. Po pierwszym rozegranym w Oberstdorfie liderem klasyfikacji generalnej jest Norweg Halvor Egner Granerud, który pokazał moc, wygrywając w świetnym stylu i budując już solidną przewagę - 13,4 pkt. - Do końca turnieju jeszcze sześć serii, więc ta przewaga nie jest duża - mówił Granerud.

W pierwszym konkursie Turniej Czterech Skoczni znakomicie spisali się również Piotr Żyła i Dawid Kubacki, którzy wskoczyli na podium. - Turniej jeszcze długi, bo przed nami trzy konkursy. Mam swoje cele i muszę poukładać to w głowie, a następnie pokazać swoją najlepszą i nieprzewidywalną stronę - powiedział Żyła, który w Oberstdorfie był drugi. – Moja noga poszła full ogień. Już więcej nie dało się dzisiaj ze mnie wykrzesać. Najważniejsze, że dałem full gaz – dodał Żyła przed kamerą Eurosportu, wydając dziki okrzyk triumfatora.

Prowadzący w klasyfikacji generalnej PŚ Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce, za Granerudem i Żyłą. – Jestem częściowo zadowolony. Trochę punktów uciekło przy lądowaniu w pierwszym skoku i parę metrów odległości w drugim, po spóźnionym odbiciu – powiedział po konkursie Kubacki. - Po tym dniu będę czuł lekki niedosyt, bo wiem, że stać mnie było na lepsze skoki. Wiem, że popełniłem trochę błędów. Nie były one bardzo duże, ale w drugiej serii spóźniłem skok i leciałem chyba siłą woli - dodał Kubacki.

Poniżej program zawodów w Garmisch-Partenkirchen.

Sobota, 31.12.2022

11:30 - Oficjalny trening

14:00 - Kwalifikacje

Niedziela, 01.01.2023

12:30 - Seria próbna

14:00 - Pierwsza seria konkursowa (KO)

Halvor Egner Granerud był najlepszy w środowych kwalifikacjach i w każdej z dwóch serii czwartkowego konkursu. Nie tylko pofrunął najdalej (142,5 m i 139 m), ale uczynił to z obniżonego rozbiegu. Wygrał drugi konkurs pucharowy w sezonie, a jego przewaga i styl, w jakim to osiągnął, pokazują, że powróciła jego mistrzowska forma sprzed dwóch lat.

Na sobotę 31 grudnia 2022 zaplanowano kwalifikacje do konkursu PŚ w Garmisch-Partenkirchen. Początek kwalifikacji w Ga-Pa o godzinie 14. Transmisja TV na Eurosporcie 1 i w Playerze.