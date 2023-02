O której godzinie skoki dzisiaj niedziela 26.02.2023 MŚ w Planicy O której dzisiaj skoki narciarskie w niedzielę 26 lutego 2023 Konkurs mieszany

Spis treści

Piotr Żyła obronił tytuł mistrza świata w Planicy, choć po pierwszej serii był dopiero trzynasty! Jego strata nie była jednak duża, a w finale Polak odpalił petardę i dokonał czegoś wspaniałego. Rekordowy skok na 105 m przyniósł mu drugie złoto MŚ z rzędu! Podium uzupełnili Niemcy - Andreas Wellinger i Karl Geiger, a tuż za czołową trójką uplasowali się piąty Dawid Kubacki i szósty Kamil Stoch.

Na niedzielę 26 lutego 2023 zaplanowano konkurs mieszany. Czy znów z Piotrem Żyłą w roli głównej? Niestety wobec kiepskiej dyspozycji naszych kobiet o sukces będzie trudno. – Powiem tak: miałem swój plan. By treningi odbyć spokojnie, kwalifikacje spokojnie. Po „kwali” się troszkę zdenerwowałem. Zrobiłem swoją taką decydującą robotę” do tych zawodów i to był w sumie mój dzień, ale po pierwszej serii pomyślałem: no chyba zostanie tylko rywalizacja na dużej skoczni… Wszystko to jeszcze było we mnie siedział i zrobiłem swoją robotę w drugiej serii. I odleciałem… - dzielił się wrażeniami po wczorajszym sukcesie Piotr Żyła.

Piotr Żyła po wczorajszym zwycięstwie nie był w stanie powstrzymać łez wzruszenia. Sympatyczny skoczek obronił tytuł mistrza świata na skoczni normalnej. Tak jak przed laty Adam Małysz. Wygrał choć na półmetku zajmował 13. miejsce. Już po wylądowaniu rekordowego skoku na 105 m stało się jasne, że Żyła atakuje medal z drugiej dziesiątki, ale trudno było przewidzieć, czy to wystarczy do złota. – Ciężko to opisać. Przygotowałem swój organizm na „full gaz”, że już po serii próbnej chciało mi się płakać. Organizm jest na „full”, tyle ile może, a potem są u mnie takie słupki. Raz góra, raz dół. Teraz jak chwilę siądę, to pewnie zasnę. Myślę, że jeszcze nie na to czas. Noc jest długa… Aj tam mikst! W Oberstdorfie dwa lata temu powiedziałem sobie, że nie będę popełniał tego błędu, ale chyba go popełnię! - dzielił się wrażeniami Piotr Żyła.

Na niedzielę 26 lutego 2023 zaplanowano konkurs mieszany czyli mikst na skoczni HS 102. Transmisja o godz. 17 w Eurosporcie 1, w Eurosporcie Extra w Playerze i w Metro TV