O której godzinie skoki dzisiaj piątek 10.03.2023 PŚ Oslo Raw Air Kwalifikacje O której dzisiaj skoki narciarskie 10 marca 2023

Skończyły się mistrzostwa świata w Planicy, ale sezon skoków narciarskich potrwa jeszcze cztery tygodnie. Zakończy się w… Planicy, tyle że na skoczni mamuciej. Teraz przed zawodnikami mocne wyzwanie: turniej Raw Air w Norwegii. Już dzisiaj kwalifikacje w Oslo, które są zaliczane do klasyfikacji generalnej cyklu.

Dziesięć dni rywalizacji (10-19 marca), sześć serii kwalifikacyjnych i sześć konkursów zaliczanych jednocześnie do Pucharu Świata. Osiemnaście skoków, które stworzą ostateczną klasyfikację turnieju. Rozgrywka rozpocznie się w najbliższy piątek w Oslo na olimpijskim obiekcie Holmenkollbakken (K120). Konkursy w sobotę i niedzielę. Potem zawodnicy bez dnia przerwy podejmą rywalizację w Lillehammer (K123) - od poniedziałku do środy 15 marca. A ostateczny akt dokona się na największej skoczni świata, mamucie w Vikersund (K200) - od 17 do 19 marca.

Dwaj skoczkowie wygrali turniej dwukrotnie w poprzednich pięciu edycjach: Austriak Stefan Kraft (2017 i 2022) i Kamil Stoch (2018 i 2020). Tego lauru nie ma jeszcze w kolekcji Dawid Kubacki. W trakcie Raw Air będzie obchodził 33. urodziny. Zwycięstwo byłoby świetnym prezentem. Kurz po mistrzostwach świata w Planicy nie zdążył opaść, a przed skoczkami już prolog w Oslo, który rozpocznie szóstą edycję Raw Air.

Cykl Raw Air liczy w sumie 18 punktowanych skoków do klasyfikacji Raw Air 2023. – To z pewnością najtrudniejszy moment sezonu dla nas wszystkich, wracamy do Norwegii i walczymy dalej. Na pewno będę lepszy podczas Raw Air – powiedział nam Halvor Egner Granerud, który z Planicy przywiózł dwa srebrne medale (w mikście i konkursie drużynowym). Norweski maraton rozpoczyna się w Oslo, w poniedziałek przeniesie się do Lillehammer, a zakończy się weekendem z lotami w Vikersund. – Z trudnych mistrzostw świata wróciliśmy z dwoma medalami, a problemów było sporo. Dawid Kubacki męczył się z plecami. Doszło przeziębienie Piotra Żyły. Jestem dumny z tych chłopaków – dodał Thomas Thurnbichler, trener polskich skoczków wierzy, że jego podopieczni będą kontynuować tą dobrą formę również w Norwegii.

Na piątek 10 marca 2023 zaplanowano kwalifikacje w Oslo, pierwszą serię zaliczaną do cyklu Raw Air. Początek kwalifikacji (prologu) o godzinie 17. Transmisja TV na Eurosporcie 1 i w Playerze.