Pan Pawłowski z High League z nowym projektem! Nagrał piosenkę. Musicie tego odsłuchać

Pan Pawłowski to jedna z osób, która zyskała bardzo dużo na pojawieniu się freak-fightowych organizacji. Były prowadzący FAME MMA dziś współpracuje z High League, a także organizuje gale pro-wrestlingu pod marką PRIME Time Wrestling. Teraz ruszył także z nowym projektem - tym razem muzycznym. Utwór "Zostaw" pojawił się na YouTube. Jak został przyjęty?

Pan Pawłowski z High League nagrał piosenkę

Odbiór utworu "Zostaw" na YouTube był naprawdę dobry. Fani Pana Pawłowskiego w komentarzach ciepło wypowiadali się na temat tej piosenki. "Łapek w górę" i komentarzy nie brakowało.

- Super teledysk, cała ekipa widać, że bardzo się postarała! - brzmi jeden z komentarzy. - Warto było szaleć tak by się zjawić na planie - dodała influencerka Julia Kruzer. - No i jest pierwsza potężna piosenka naszego Pana Pawłowskiego i jeszcze do tego nasz zawodnik PTW Longman - brzmiał kolejny wpis. - Ale Ty Arku uczuciowy chłopak - napisał "Ludwiczek", zawodnik High League 6.

