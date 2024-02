Prezes Zagłębia Sosnowiec żegna Tomasza Komendę. Rafał Collins z wzruszającą publikacją, co za słowa

Znany piłkarz został przyłapany na portalu randkowym. Klub błyskawicznie go wyrzucił. Dalej w to nie wierzymy

Rafał Collins pożegnał Tomasza Komendę. Właściciel Zagłębia Sosnowiec i celebryta zamieścił na swoich mediach społecznościowych wyjątkowo poruszającą wiadomość na temat zgonu mężczyzny, który spędził wiele lat w więzieniu za niewinność. Te słowa są wyjątkowo poruszające.

Rafał Collins żegna Tomasza Komendę. Poruszające słowa w mediach społecznościowych

Collins z Komendą pracował w fundacji braci Collins, gdzie zmarły pełnił funkcję specjalisty do spraw adaptacji społecznej osób niesłusznie skazanych. Wspomnienie zmarłego pojawiło się wraz ze zdjęciem Komendy na mediach społecznościowych.

- W restauracji podchodzi do nas kelner i proponuje różne wina, opowiada o nich, o tym ile leżakowały itd. Tomek spogląda na niego i mówi z uśmiechem na twarzy oraz ogromnym dystansem - na leżakowaniu to ja się akurat znam... Takiego chce go zapamiętać, bo to był wesoły chłopak, mimo wszystko i wszystkich okoliczności dobry człowiek... Co za historia... Żegnaj. P.S. Dowiedziałem się kilka godzin temu, jednak nie chciałem być pierwszą osobą która informuje o tym opinie publiczną.. - napisał Collins na mediach społecznościowych.