Znany dziennikarz sportowy zasłabł na łódzkim stadionie podczas konferencji. Wkrótce potem zmarł

Rekordzista reprezentacji zrobił coś obrzydliwego. Wprost nazywają go zdrajcą, aż trudno uwierzyć

Kaczmarek, Jóźwik, Bargiel, Kszczot i kilkunastu specjalistów od biegania zaprasza do Zakopanego na „Biegowe 360 stopni”

Bogusław Kukuć współpracował z „Głosem Robotnicznym”, „Wiadomościami Dnia” i „Dziennikiem Łódzkim”, w których najczęściej pisał o Widzewie Łódź. Jak mówił sam o sobie, nikt nie widział na żywo tylu meczów Widzewa, co on. Urodził się w 1946 roku w Łowiczu. Ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Przygodę z dziennikarstwem zaczynał w „Głosie Robotniczym”, a następnie pracował w „Wiadomościach Dnia”, które w 2000 roku połączyły się z „Dziennikiem Łódzkim”. Został wówczas kierownikiem nowego działu sportowego.

Nie żyje Tadeusz Polak. Legendarny piłkarz pożegnany przez wielki klub, miał 92 lata

Szczęsny i Tomaszewski mocno o wakacjach piłkarzy: Trzeba mieć wyczucie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Najczęściej pisał o Widzewie Łódź, którego ligowe oraz pucharowe mecze relacjonował od połowy lat 70. XX wieku. Tym klubem zajmował się także po przejściu na emeryturę. Pisał o nim na jednym z portali oraz był autorem wydanej w 2023 roku książki „Mój Widzew”, w której opisał stu najważniejszych piłkarzy w historii łódzkiego klubu.

Pierwsze trofeum polskiego snajpera w USA! I jeszcze ta asysta przy golu mistrza świata!

Zasłabł na konferencji prasowej Widzewa

Jak napisał „Express Ilustrowany”, red. Kukuć zasłabł na stadionie ukochanego łódzkiego klubu w trakcie czwartkowej konferencji prasowej przed wyjazdowym spotkaniem ekstraklasy Widzewa z Lechią Gdańsk (zaplanowanym na 27.09).

To wtedy Wojciech Szczęsny podpisze kontrakt z Barceloną! Jest oficjalna data, już wszystko jasne

„Zapamiętamy go nie tylko jako dziennikarza znającego wiele historii i anegdot związanych z Widzewem, ale też jako serdecznego człowieka, który na co dzień żył tym wszystkim, co było związane z naszym klubem” – podkreślono na stronie internetowej Widzewa.