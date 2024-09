i Autor: Cyfra Sport Wojciech Szczęsny

Najpierw testy, a po nich...

To wtedy Wojciech Szczęsny podpisze kontrakt z Barceloną! Jest oficjalna data, już wszystko jasne

Jeszcze przed kilkoma dniami nikt nie myślał, że dojdzie w ogóle do takiej sytuacji. Jednak kontuzja bramkarza Barcelony sprawiła, że klub z Katalonii znalazł się pod ścianą. To co wydawało się niemożliwe, dzieje się na naszych oczach. To wtedy Wojciech Szczęsny podpisze kontrakt z Barceloną! Jest oficjalna data, już wszystko jasne.