Jerzy Dudek o zamieszaniu wokół Wojciecha Szczęsnego. Legendarny bramkarz wprost o pogłoskach związanych z Barceloną

Sytuacja jest podbramkowa dla Barcelony

Barcelona pilnie potrzebuje bramkarza, bo numer 1 czyli Marc-Andre ter Stegen doznał poważnej kontuzji. Niemiec nie zagra do końca sezonu. Czy Wojciech Szczęsny zastąpi go w bramce mistrza Hiszpanii? - Zanim Wojtek ogłosił odpoczynek od piłki, to mówiłem, że tak naprawdę Barcelona byłaby najlepszym klubem dla niego - mówi Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem". - Myślałem o tym, żeby pomógłby Ter Stegenowi i był jednym z dwóch piewszych bramkarzy. Wydawało mi się, że i z Lewym miałby dobry kontakt i od razu dobrą aklimatyzację na wejściu do zespołu. Gdyby Wojtek zmienił swoją decyzję, to mógłby wrócić też do Arsenalu, co było jego marzeniem. Wiadomo, że to wszystko zależy od niego. Sytuacja jest podbramkowa, bo Barcelona szuka bramkarza i musi kogoś znaleźć. Szczególnie, że Ter Stegen przynajmniej przez cały sezon nie będzie dostępny. Dlatego Szczęsny w Barcelonie wydaje się opcją otwartą. Ale byłoby to dość dziwne, jakby nagle Wojtek zmienił decyzję, bo pojawiła się akurat taka okazja. Szczególnie po tym, co mówił wcześniej, że jest zmęczony, że woli poświęcić się rodzinie. Nie musiał ogłaszać zakończenia kariery. Mógł poczekać aż odpocznie mu głowa i z czasem znowu zabrać się ewentualnie do roboty w innym klubie- zauważ były golkiper.

Z samego rana takie wieści o Szczęsnym! Hiszpanie już odpalili fajerwerki. Ogłosili szczegóły

Wojtek jest innym bramkarzem niż Ter Stegen

Sytuacja w temacie Szczęsny w Barcelonie jest dynamiczna. W tym momencie nie można niczego przesądzać. Czy polski bramkarz pasowałby w ogóle do mistrza Hiszpanii? - To jest zupełnie inny bramkarz niż Ter Stegen, który gra z obrońcami - ocenia Dudek. - Jeśli Barcelona popełnia błędy w rozgrywaniu, to na samym końcu i tak to się drużynie opłaca. Pamiętam, jak mówił o tym Guardiola, że woli, aby bramkarz popełniał błędy, ale grał w piłkę z obrońcami. Wolał to od wybijania piłki przez golkipera i jej tracenia. To nie był styl Barcelony. Ter Stegen idealnie pasował do tej gry zespołu. Wojtek jest trochę innym bramkarzem. Myślę, że ten styl Barcelony, czyli gra od tyłu musiałaby wyglądać inaczej. Szczęsny ma inne walory do zaproponowania, jak na przykład gra w samej bramce. Te Stegen w rozgrywaniu jest tym bramkarzem, którego Barcelona potrzebuje. Myślę, że takiego bramkarza będą szukać, aby utrzymać ten styl gry, który teraz mają - stwierdza były reprezentant Polski.

Pilny apel do Mariny Łuczenko-Szczęsnej! Poważne oświadczenie, chodzi o jej męża. Dostała ważną wiadomość

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy Wojciech Szczęsny zostanie piłkarzem Barcelony? Tak, ma duże szanse Nie, bez przesady Trudno powiedzieć