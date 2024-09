Z samego rana takie wieści o Szczęsnym! Hiszpanie już odpalili fajerwerki. Ogłosili szczegóły

To się dzieje! Zero złudzeń w sprawie Szczęsnego w Barcelonie. Aż serce zaczęło nam walić

Nie ma chyba obecnie bardziej gorącego tematu w świecie piłki nożnej niż możliwy transfer Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony. Polski bramkarz pod koniec sierpnia oficjalnie zakończył karierę, ale przewrotny los sprawił, że już miesiąc później może niespodziewanie wrócić do gry. Wobec poważnej kontuzji Marca-Andre ter Stegena 34-latek stał się najbardziej pożądanym zastępcą Niemca w bramce Barcy. Początkowo wydawało się, że to tylko marzenia kibiców i polskich dziennikarzy, którym umniejszył nawet sam piłkarz. - Nikt wam marzyć nie zabroni - pisał na gorąco w niedzielę wieczorem. Od tamtej pory wydarzyło się jednak naprawdę sporo. Dziennikarze w Polsce i Hiszpanii nie mają już wątpliwości, że działacze Barcelony nawiązali kontakt ze Szczęsnym, który jest ich faworytem do zastąpienia ter Stegena.

We wtorek wieczorem m.in. Toni Juanmarti z katalońskiego "Sportu" przekazał, że Szczęsny wyraził zgodę na dołączenie do Barcelony, ale na przeszkodzie ma stać "tajna klauzula" podpisana przez niego przy rozwiązywaniu kontraktu z Juventusem. Przypomnijmy, że obowiązywał on do końca czerwca 2025 roku, jednak w sierpniu bramkarz porozumiał się z klubem, a kilka dni później ogłosił zakończenie kariery. Teraz Hiszpanie twierdzą, że zrobił to z zobowiązaniem, że przez określony czas nie dołączy do klubu z najwyższej półki. Jednakże kontuzja ter Stegena otworzyła przed nim wielką szansę na napisanie nietypowej historii i wszystko wskazuje na to, że Szczęsny skusił się na "ostatni taniec".

Szczęsny powiedział "tak" Barcelonie?!

"Wojciech Szczęsny powiedział "TAK" FC Barcelonie. W przyszłym tygodniu będzie nowym bramkarzem Blaugrany" - przekazał w środę rano Jose Alvarez Haya z renomowanego programu "El Chiringuito". Ten dziennikarz w ostatnim czasie podawał sprawdzone informacje, które po czasie stawały się rzeczywistością. Teraz jako pierwszy poinformował o porozumieniu między polskim bramkarzem a liderem La Liga. Jeszcze bardziej rozbudził emocje kibiców, zwłaszcza że podał nawet szczegóły umowy!

🚨 Wojciech Szczęsny powiedział "TAK" FC Barcelonie. W przyszłym tygodniu będzie nowym bramkarzem Blaugrany. [@10JoseAlvarez] (3️⃣)— BarcaInfo (@_BarcaInfo) September 25, 2024

Zgodnie z przypuszczeniami Szczęsny ma być rozwiązaniem na krótką metę. Jego kontrakt ma obowiązywać do końca sezonu, a zdaniem Alvareza jego pensja będzie wynosić między 1,5 a 2 mln euro netto za sezon. Latem Barcelona ruszy na poszukiwania nowego bramkarza, jednak to nie zmienia faktu, że ewentualny transfer polskiego bramkarza jest świetnym scenariuszem na film. Hiszpanie są pewni, że już w przyszłym tygodniu Szczęsny dołączy do Lewandowskiego w składzie "Dumy Katalonii".