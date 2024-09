Wielka przeszkoda na drodze Wojciecha Szczęsnego do Barcelony! Hiszpanie są pewni, a tu taki klops

To się dzieje! Zero złudzeń w sprawie Szczęsnego w Barcelonie. Aż serce zaczęło nam walić

Ekscytację fanów najpierw wzbudziła popołudniowa informacja, przekazana przez Tomasza Włodarczyka z Meczyków, a potem uzupełniona jeszcze przez Fabrizio Romano, że włodarze katalońskiego klubu nie tylko biorą pod uwagę wspomniany wyżej pomysł pod uwagę, ale nawet poszukali już kontaktu z przedstawicielami polskiego bramkarza i nim samym. Fakt, że od czasu zakończenia minionego sezonu Szczęsny był bez gry, nie stanowi dla barcelońskiej strony wielkiego problemu.

🔵🔴🇵🇱 Wojciech Szczesny’s agents CAA Stellar have been approached by Barcelona to discuss potential terms.Szczesny announced his retirement this summer but Barça want to understand his situation, as @wlodar85 reports.Keylor Navas and one more candidate remain in the list. pic.twitter.com/1nPNr9HGph— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 24, 2024

Temat zdaje się być rzeczywiście rozwojowy, a „do pieca” dorzucił dziennikarz katalońskiego Sportu. Toni Juanmarti we wtorkowy wieczór – po pierwsze – nazwał Szczęsnego „najpoważniejszym kandydatem do podpisania kontraktu”: taka jest ponoć hierarchia przyjęta przez włodarzy Barcelony. Po drugiej – już bardzo konkretnie zanalizował warunki, jakie muszą zostać spełnione, by „deal” doszedł do skutku.

Prócz przesłanek osobistych, takich jak konieczność przeniesienia się z całą rodziną do Barcelony (lub w jej okolice) na – być może – jedynie dziewięć miesięcy pozostałe do końca obecnego sezonu, a także gotowość do podjęcia zarzuconych jakiś czas temu regularnych, ciężkich, profesjonalnych treningów, jest też do przeskoczenia przeszkoda formalna.

Jak utrzymuje Juanmarti, rozwiązanie umowy Polaka z Juventusem (miała obowiązywać do końca czerwca 2025) mogło stać się faktem dzięki „tajnej klauzuli” zawartej w dwustronnym porozumieniu. „Jeśli przed upływem określonego w niej czasu Szczęsny dołączyłby do klubu z najwyższej półki, musiałby zapłacić turyńczykom konkretną kwotę” – napisał kataloński dziennikarz.

Wysokości owej sumy nie ujawnił. Za to założył, że Barcelona – o ile negocjacje dotrą na taki etap – zechce uczestniczyć w uiszczeniu przez bramkarza „odstępnego” na rzecz Juventusu. Sam Szczęsny zaś – zdaniem Juanmartiego - „jest już przekonany, że jego doświadczenie pozwoli mu stać się numerem jeden w bramce Barcelony w nadchodzących miesiącach, gdy osiągnie optymalną formę fizyczną”.

ℹ️🔵🔴Szczesny ya sabe que es el elegido.Pero antes de poder formalizar el acuerdo con el Barça, el meta debe solucionar su vinculo con la Juventus, que le rescindió con una cláusula concreta.Después, momento de avanzar. Si no surgen obstáculos, el polaco firmará. https://t.co/nNVUMfOzTo— Toni Juanmartí (@tjuanmarti) September 24, 2024