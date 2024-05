Stefano Lavarini podał listę czternastu zawodniczek, które będą brały udział w drugim turnieju Ligi Narodów 2024, w Arlington. Na turnieju w USA nasze zawodniczki zmierzą się kolejno z Serbią (28 maja, 23:00), Koreą (30 maja, 19:30), Niemcami (31 maja, 20:00) i USA (1 czerwca, 23:30). Kibice najmocniej czekali na ogłoszenie, czy Malwina Smarzek, była liderka kadry, znajdzie uznanie szkoleniowca i zostanie zabrana na wypad do Ameryki Płn.

Smarzek czekała na szansę od trenera

Przypomnijmy, że na pierwszy turniej Ligi Narodów 2024 w Turcji trener reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini nie zabrał byłej liderki kadry, co odebrano z lekkim zaskoczeniem. Jak się okazało, włoski trener widzi miejsce dla dawnej siatkarki numer jeden drużyny narodowej, głównej bombardierki zespołu jeszcze przed kilkoma laty. Smarzek wraca do składu, podobnie jak rozgrywająca numer jeden, Joanna Wołosz. Zabrakło natomiast Agnieszki Korneluk, która zaczęła ostatnio w Turcji odczuwać dolegliwości zdrowotne.

Liga Narodów 2024. Kadra siatkarek na turniej w Arlington:

Klaudia Alagierska - środkowa

Weronika Centka – środkowa

Martyna Czyrniańska – przyjmująca

Monika Fedusio – przyjmująca

Magdalena Jurczyk – środkowa

Martyna Łukasik – przyjmująca

Justyna Łysiak – libero

Natalia Mędrzyk – przyjmująca

Joanna Pacak – środkowa

Malwina Smarzek – atakująca

Magdalena Stysiak – atakująca

Aleksandra Szczygłowska – libero

Katarzyna Wenerska – rozgrywająca

Joanna Wołosz – rozgrywająca

Powrót Smarzek oznacza, że Lavarini pozostawia jej nadzieję na rywalizację o miejsce w dwunastce olimpijskiej. – Jeśli Malwiny Smarzek nie byłoby w powołaniach na drugi turniej, byłaby to czytelna informacja, że trener na nią nie stawia – komentowała niedawno dla „Super Expressu” Joanna Kaczor-Bednarska, była reprezentantka Polski, medalistka ME i olimpijka z Pekinu, a dziś komentatorka telewizyjna.

Wiadomo, że Polki nie muszą bacznie śledzić rankingu światowego w kontekście awansu olimpijskiego, natomiast jest on ważny z punktu widzenia losowania grup turnieju w Paryżu. Po pierwszym tygodniu Biało-Czerwone wykonały wielki przeskok, z siódmego na trzecie miejsce.

– Myślę, że ranking nie będzie tak całkiem bez znaczenia, skoro na jego podstawie zostanie rozlosowany skład grup turnieju olimpijskiego – mówiła nam Kaczor-Bednarska. – A znając trenera Lavariniego i jego podejście, by piąć się wytrwale na szczyt i traktować poważnie każdy mecz, jestem przekonana, że ambicją tego zespołu będzie walka o każdy punkt w każdym spotkaniu.

– Przed rokiem był stres, który zmuszał nas do walki bez przerwy na sto procent w związku z rankingiem – skomentował tę sytuację Lavarini w mediach PZPS. – Na pewno tego ciśnienia towarzyszącego kwalifikacji będzie tym razem mniej. Liga Narodów jest jednak superważna i traktujemy ją tak jak na to zasługuje. Granie na poważnie, zawsze o zwycięstwo, to jedyna możliwa droga, by być konkurencyjnym w kolejnych imprezach i poprawiać się – uważa selekcjoner.