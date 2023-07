Nikola Grbić już pobił Vitala Heynena! Wyjaśniamy jak to się stało. Kadra siatkarzy z kolejnym medalem dużej imprezy

Złoty dotyk Łukasza Kaczmarka! Poprowadził kadrę siatkarzy do triumfu. "Ale to Kurek wciąż jest najlepszy na świecie"

Polacy, zapewniając sobie grę w finale LN 2023 z Amerykanami, zdobyli czwarty z rzędu medal tej imprezy, ale przy okazji sprawili, że trener Grbić może się pochwalić miejscem na podium w każdej z dużych międzynarodowych imprez, w których prowadził do tej pory reprezentację Polski. Takim wyczynem – trzy krążki w trzech pierwszych zawodach z polską kadrą – nawet medalodajny Heynen nie mógł się szczycić. Chociaż trzeba zaznaczyć, że na pewno zupełnie inny jest punkt startowy Heynena i Grbicia. Polska drużyna dzisiaj jest uważana za faworyta w każdej imprezie, a kiedy nastawał belgijski selekcjoner, trzeba było się otrząsnąć po kilku latach bez sukcesów. Gdy reprezentację w 2018 roku objął Vital Heynen, znajdowała się ona w niezwykle trudnym położeniu.

Kurek: Kadra była w rozsypce

– Była absolutnie w rozsypce – nie ukrywał Bartosz Kurek, gdy w 2021 roku Belg odchodził ze stanowiska po brązowym medalu mistrzostw Europy. Wcześniej wywalczył złoto MŚ, już w pierwszym roku pracy, potem były dwa krążki Ligi Narodów, czy dwa medalowe miejsca w ME.

– Niektórzy maja krótką pamięć, ale ja byłem częścią tej ekipy. Może nie każdemu się jego metody podobają, nie każdy musi go lubić, ale swoją pracę wykonał znakomicie. Zabrakło wisienki na torcie w postaci medalu olimpijskiego, ale odpowiedzialność za to ponosi nie tylko trener, każdy powinien wziąć to na klatę – dodawał Kurek we wrześniu 2021 r. na pożegnanie z Heynenem.

Grbić objął zespół ukształtowany przez poprzednika, chociaż dokonał kilku drastycznych cięć personalnych. Jedne wynikały z jego decyzji selekcyjnych (np. odstrzelenie Fabiana Drzyzgi), inne były pokłosiem zakończenia karier reprezentacyjnych przez niektórych starszych graczy (Michał Kubiak, Piotr Nowakowski).

Trzy imprezy – trzy medale

W pierwszym roku pracy (2022) serbski szkoleniowiec doprowadził polską drużynę do brązowego medalu Ligi Narodów w Bolonii po zwycięstwie nad Włochami. Polacy, grając przed własną publicznością, mieli potem obronić tytuł mistrzów świata w Katowicach po czterech latach od sukcesu Heynena na mundialu w Turynie. Nie udało się jednak, bo ci sami Włosi stanęli nam na drodze i byli nie do ruszenia w finale w Spodku.

Srebro przyjęto może nie jako porażkę, ale rozczarowania nie krył nikt. Łącznie z Grbiciem, który mówił dzień po finale, że czuje się jak bokser po nokdaunie i będzie to w nim długo siedzieć.

Tak czy inaczej, Nikola Grbić może sobie wpisać do CV z polską kadrą trzy medale w trzech pierwszych imprezach dużej rangi, podczas gdy Vital Heynen „rozpędzał się” nieco dłużej i w inauguracyjnych zawodach międzynarodowych (finały Ligi Narodów 2018 w Lille) nie wszedł nawet do półfinału. Niedługo później jednak powetował sobie to niepowodzenie z nawiązką. Oby złotym szlakiem podążał także jego serbski następca.

Pierwsze trzy duże imprezy Vitala Heynena z Polakami:

Liga Narodów 2018 – 5. miejsce

Mistrzostwa świata 2018 – złoto

Liga Narodów 2019 – brąz

Pierwsze trzy duże imprezy Nikoli Grbicia z Polakami: