Piekielnie gorące zdjęcia najpiękniejszej polskiej siatkarki. Martyna Grajber eksponuje biust w bikini. Fotografia rozgrzewa do czerwoności

Dla niektórych zawodniczek sezon siatkarski wciąż trwa. Wszystko ze względu na igrzyska olimpijskie, na których zobaczymy również reprezentację Polski. Biało-czerwone po wielu latach wróciły na najważniejszą imprezę czterolecia i co więcej, mogą być "czarnym koniem" turnieju w Paryżu. Wśród powołanych zawodniczek nie ma jednak Martyny Grajber. Przyjmująca przez długi czas była etatową reprezentantką biało-czerwonych, ale w pewnym momencie straciła ten status i obecnie jest pomijana w powołaniach. Dlatego teraz może cieszyć się czasem wolnym.

Grajber w pikantnym wydaniu. Odważne zdjęcia

Mistrzyni Polski z Chemikiem Police chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z wakacji. Tym razem Grajber postawiła na podróż do Hiszpanii, a konkretnie do Barcelony, co można wnioskować z wpisów w mediach społecznościowych. Siatkarka nie szczędzi sobie kąpieli słonecznych i już nie pierwszy raz pokazuje się jedynie w bikini. Najnowsze fotografie mogły rozpalić fanów.

Grajber na niedawno opublikowanych zdjęciach pokazuje radość z "letniego szczęścia", jak to napisała w opisie do fotografii. Na tych widzimy uśmiechniętą siatkarkę, która pokazuje się od linii mostka w górę. Fani nie szczędzili jej komplementów w komentarzach. - Pięknie wyglądasz - napisał jeden z fanów. - Ślicznie wyglądasz jak zawsze - dodał inny.