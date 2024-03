Piękna polska siatkarka zrzuciła stanik i stanęła przed obiektywem! Pochwaliła się zdjęciem topless, uśmiech nie schodził jej z twarzy

Siatkarze Resovii zarobią więcej niż Projekt Warszawa, ale to nadal jedynie europejska jałmużna

Aleksander Śliwka przekazał niepokojące wiadomości. Powiedział o swojej kontuzji, a nam zadrżało serce, sam to potwierdził

Aleksandra Wójcik pokazała niezwykle zmysłowe zdjęcie

Reprezentantki Polski słyną ze swojej urody. Fani niejednokrotnie zachwycali się publikowanymi w sieci zdjęciami Martyny Grajber czy Zuzanny Góreckiej. W ostatnim czasie Biało-Czerwone znów zaczęły odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej – zdobyły brązowy medal Ligi Narodów i awansowały na igrzyska olimpijskie. W ostatnich latach mało było podobnych sukcesów, a jeden z nich przypadł w udziale Aleksandrze Wójcik.

Piękna siatkarka pokazała się bez stanika

Aleksandra Wójcik w reprezentacji Polski występowała dawno, bowiem aż 10 lat temu. 20-letnia wówczas zawodniczka miała udział w zdobyciu przez kadrę brązowego medalu Ligi Europejskiej i wywalczenia awansu na Euro 2015, na którym jednak nie zagrała. Choć w kadrze Wójcik nie gra, to nie może narzekać – w ostatnich latach sięgała po medale mistrzostw Polski (złoty w 2019 r. i brązowy w 2020 i 2021 r.) w zespole ŁKS-u Commercecon Łódź. Niedawno piękna siatkarka postanowiła po raz pierwszy opuścić Polskę i przeniosła się do węgierskiej Szent Benedek RA. 30-latka nie jest dość popularna, jeśli spojrzymy na liczbę jej obserwujących na Instagramie, ale ma swoją rzeszę wiernych fanów. Z okazji dnia kobiet Wójcik postanowiła ich zaskoczyć zdjęciem topless.

Fani nie mogli wyjść z zachwytu. Aleksandra Wójcik zapozowała topless

Aleksandra Wójcik nie bryluje w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje zaledwie 5 tys. osób. Ale to w żaden sposób nie zniechęca 30-latki do korzystania z tego portalu, na którym regularnie publikuje prywatne zdjęcia. Teraz z okazji dnia kobiet postanowiła udostępnić zdjęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej, na której pozuje mając na sobie tylko spodnie, a nagie piersi zasłania jedynie ręką. Wśród komentarzy zachwytów znalazł się wpis Malwiny Smarzek, która skomentowała to po prostu dwiema emotikonkami z serduszkami. – Szczęśliwego dnia kobiet dla każdej kobiety – podpisała zdjęcie Aleksandra Wójcik. Galerię ze zdjęciami pięknej siatkarki znajdziecie powyżej.