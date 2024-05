Sensacyjny awans Borussi Dortmund do finału Ligi Mistrzów! Bezzębne PSG nie zdołało pokonać niemieckiej drużyny

Ta blondwłosa seksbomba to żona gwiazdora BVB. Po zobaczeniu jej boskiego ciała zakręci wam się w głowie, co za zdjęcia

Borussia Dortmund wygrała z PSG i awansowała do finału Ligi Mistrzów! Po 11 latach znów zagrają na Wembley

Wszyscy kibice liczyli na szaloną ofensywę PSG w pierwszej połowie. Podopieczni Luisa Enrique stworzyli kilka groźnych okazji, jednak to nie wystarczyło, aby pokonać bramkarza rywali. Najbardziej wyróżniające się okazje miała ekipa z Zagłębia Ruhry. W 19. minucie Julian Ryerson popisał się strzałem z woleja, jednak po jego uderzeniu piłka powędrowała obok prawego słupka. Kolejną szansą dla BVB na zmianę wyniku była akcja z 35. minuty. Wówczas Karim Adeyemi z łatwością poradził sobie z obroną PSG i znalazł się w sytuacji praktycznie sam na sam z Gianluigi Donnarummą. Włoski bramkarz popisał się znakomitą interwencją i obronił swój zespół przed stratą gola. Do końca pierwszej części spotkania nie zmienił się wynik tego meczu.

𝐌𝐀𝐓𝐒 𝐇𝐔𝐌𝐌𝐄𝐋𝐒 🚨⚽Borussia na prowadzeniu w Paryżu 🔥📺 PS Premium 1 📲 Polsat Box Go #UCL #PSGBVB pic.twitter.com/4obecjTd6e— Polsat Sport (@polsatsport) May 7, 2024

PSG pokonane! Borussia Dortmund w finale Ligi Mistrzów

W kolejnej odsłonie Borussia Dortmund wzięła sprawy w swoje ręce i w 50. minucie wyszli na prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Mats Hummels. Obrońca znakomicie się zachował w polu karnym rywali i pokonał bramkarza gospodarzy strzałem głową. PSG znalazło się pod ścianą, niemiecka drużyna była coraz pewniejsza awansu do finału Ligi Mistrzów. W 60. minucie Goncalo Ramos miał ogromną szansę doprowadzić do remisu, jednak strzał Portugalczyka poszybował wysoko nad bramką, a chwilę później piłka po uderzeniu Nuno Mendesa trafiła w słupek.

Czas uciekał, a piłkarze PSG byli coraz bardziej nerwowi co na pewno utrudniało im pokonania bramkarza gości. Klub z Paryża miał jeszcze kilka szans, jednak ostatecznie to piłkarze Borussi Dortmund cieszyli się z awansu do finału Ligi Mistrzów.