PSG – Borussia Dortmund relacja na żywo. Półfinał Ligi Mistrzów wynik live 7.05

Łukasz Piszczek widział to na własne oczy. I teraz ma wielkie marzenie [ROZMOWA SE]

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund -:- (-:-) (0:1 w dwumeczu)

Bramki:

Kartki:

PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz - Dembele, Ramos, Mbappe.

BVB: Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Can, Sabitzer - Sancho, Brandt, Adeyemi - Fullkrug.

Borussia Dortmund – PSG relacja na żywo

Borussia Dortmund i PSG zdążyły poznać się bardzo dobrze w tej edycji Ligi Mistrzów. Drużyny te mierzyły się ze sobą w fazie grupowej i wówczas nieco lepiej zaprezentowali się paryżanie, którzy u siebie wygrali z BVB 2:0, a na wyjeździe zremisowali. Co ciekawe jednak, pierwsze miejsca i tak zajęła Borussia i to z przewagą trzech punktów! Niewiele też brakowało, by PSG w ogóle nie grało dalej, bowiem tyle samom punktów miał Milan, który miał jednak gorszy bilans meczów bezpośrednich.

Półfinał Ligi Mistrzów wynik live 7.05

W pierwszym meczu półfinałowym lepsza z kolei była Borussia Dortmund, która u siebie wygrała z PSG 1:0. Z pewnością zaliczka może cieszyć fanów niemieckiego klubu, jednak przewaga jednej bramki nie jest czymś, czego PSG nie będzie w stanie odrobić. Pokazali oni to choćby w dwumeczu z Barceloną, gdy po porażce 2:3 i przegrywają 0:1