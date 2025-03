Chcielibyśmy szczerze przeprosić graczy i personel Osaka Blueton, fanów obu drużyn, sponsorów i partnerów, przedstawicieli SV League i wszystkich miłośników siatkówki za dyskomfort spowodowany dyskryminującymi i obraźliwymi uwagami Macieja Muzaja. Jest oczywiste, że zdecydowanie zażądamy, aby zastanowił się on nad swoimi czynami, ale jako Tokyo Great Bears wyjaśniamy również, że nie tolerujemy żadnego dyskryminującego ani obraźliwego zachowania. Zadbamy również o to, aby wszyscy gracze i personel zrozumieli to, co się stało. Będziemy dążyć do zapobiegania powtórzeniu się tego poprzez wdrożenie programów edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości etyki i praw człowieka, tak by podobne uwagi i działania nigdy się nie powtórzyły.