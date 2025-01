Ostatnie lata były szczególnie tłuste: cztery razy z rzędu od 2021 do 2024 roku mieliśmy naszą drużynę w finale, a w 2023 roku w Turynie walka o główne trofeum była wewnętrzną sprawą PlusLigi, bo zmierzyły się Zaksa Kędzierzyn i Jastrzębski Węgiel. Kędzierzynianie wygrali LM trzykrotnie z rzędu (2021, 2022, 2023), co będzie trudno komukolwiek powtórzyć w najbliższym czasie. W 2015 r. w Final Four w Berlinie grały Resovia i Skra. Rzeszowianie zajęli wtedy 2. miejsce za galaktycznym Zenitem Kazań (z Wilfredo Leonem w składzie), a bełchatowianie wylądowali na 4. pozycji.

Mocny przekaz Tomasza Fornala po historycznym awansie do finału Ligi Mistrzów

Nigdy jednak nie zdarzyło się w LM, by aż trzy zespoły z jednego kraju znalazły się w czołowej czwórce. W czasie, gdy obowiązywał system z turniejem Final Four (do którego obecnie wracamy po kilkuletniej przerwie), istniały także ograniczenia geograficzne w rozstawieniu, utrudniające możliwość rozegrania finału przez zespoły z jednego kraju.

Każdy polski klub może wygrać Ligę Mistrzów

W LM 2024/25 znowu zostanie przeprowadzony finałowy turniej z udziałem czołowej czwórki, ale o układzie gier zadecyduje drabinka fazy play-off, ułożona na podstawie wyników w fazie grupowej. Nie ma geograficznych obostrzeń. To dlatego może dojść do sytuacji, w której trzy polskie zespoły mogą awansować do Final Four.

Co muszą zrobić Jastrzębski Węgiel, Aluron Zawiercie i PGE Projekt Warszawa, by tak się stało?

Po pierwsze, najlepiej wygrać swoją grupę, co jest zresztą bardzo prawdopodobne we wszystkich przypadkach. Po drugie, mieć jak najkorzystniejszy bilans punktowy. Wówczas mocno wzrosną szanse, że nasze ekipy nie wpadną na siebie w ćwierćfinale. A stąd najprostsza droga do wymarzonego potrójnego awansu do Final Four.

– Każdy z naszych trzech zespołów w Lidze Mistrzów prezentuje znakomity, bardzo wyrównany poziom i wcale nie przez kurtuazję nie jestem w stanie wskazać, który ma największe szanse na triumf w Lidze Mistrzów. Jednego jestem pewien: nieobecność polskiego klubu w finałowej dwójce uznałbym za spore rozczarowanie – mówi „SE” Ireneusz Mazur, były trener kadry.

