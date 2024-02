To zdjęcie Andrzeja Wrony z córką wyciśnie łzy nawet z największego twardziela. Wielu marzy o takim szczęściu

Andrzej Wrona z powodzeniem rozgrywa kolejny sezon w barwach Projektu Warszawa. Jego zespół plasuje się obecnie na 2. miejscu w tabeli PlusLigi, ale dobrze radzi sobie także w europejskich rozgrywkach, gdzie właśnie awansował do finału Challenge Cup, pokonując we własnej hali 3:1 Akaa Volley – w pierwszym meczu również warszawska drużyna była górą, wygrywając na wyjeździe bez straty seta. W finale Projekt zmierzy się z włoską Monzą, ale zanim do tego starcia dojdzie, siatkarze mają chwilę, by nacieszyć się dotychczasowym sukcesem. A Andrzej Wrona mógł świętować ze swoimi najbliższymi już na parkiecie.

To zdjęcie Andrzeja Wrony z córką wyciśnie łzy nawet z największego twardziela

Andrzej Wrona udostępnił na swoim profilu na Instagramie nagrania oraz zdjęcia, które zrobiła jego ukochana przed i podczas meczu. Widać na nich m.in. jak ukochane siatkarza jadą na mecz, a później jak kibicują z poziomu parkietu, ciesząc się kolejnymi zdobytymi punktami.

Zdecydowanie najbardziej wzruszającym zdjęciem jest to, na którym po meczu Andrzej Wrona dostaje całusa od swojej ukochanej córeczki, trzymającej przy okazji piłkę do gry. Pod zdjęciem Zofia Zborowska dodała jeszcze tylko jedno, niezwykle ważne słowo „Duma” i emotikonkę symbolizującą wzruszenie. Fotkę możecie zobaczyć poniżej.

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska bardzo cieszyli się, gdy w 2021 roku na świat przyszła ich pierwsza córka, a niedługo będą mieli jeszcze więcej radości i obowiązków. W listopadzie 2023 r. para poinformowała, że spodziewa się kolejnego dziecka! – Będę miała siostrzyczkę – mówiła mała Nadzieja na specjalnym nagraniu opublikowanym przez jej rodziców.