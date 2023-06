Ameryka na Kaszubach! Walki o pas WBC i mistrza Polski, Don King i Elvis Presley

Meyna z Twardowskim powalczą o pas WBC Francophone w wadze ciężkiej, z kolei Polski z Mądrym o pas mistrza Polski w wadze super lekkiej. Ciekawie powinno być jednak nie tylko w ringu, ale i dookoła niego. Powód? Szef Rocky Boxing Promotion Krystian Każyszka zapowiada bowiem Amerykę na Kaszubach. W studio Polsatu ma się pojawić Don King, a między linami Elvis Presley. Dlaczego akurat taki anturaż gali? To nawiązanie do walki Meyna - Damian Knyba o pas mistrza Polski w wadze ciężkiej. Panowie mieli o niego powalczyć na gali w USA, ale z wielu względów do starcia nie doszło i właśnie dlatego Każyszka postanowił zrobić Amerykę na Kaszubach. Zresztą posłuchajcie sami co przed piątkowym wydarzeniem ma do powiedzenia szef Rocky Boxing Promotion!

Ameryka na Kaszubach. Krystian Każyszka przed galą Rocky Boxing Night w Żukowie