Od tych zmysłowych ruchów zrobi się wam gorąco! Żona Mateusza Masternaka skradła show, co za figura

Masternak na ringu w Wielkiej Brytanii zaprezentował się znakomicie, ale prowadząc na kartach punktowych doznał niestety kontuzji żeber, nie wyszedł do 8. rundy i to rywal mógł się cieszyć ze zwycięstwa. Po dramatycznej porażce "Master" dostał mnóstwo pozytywnych wiadomości od kibiców i jak zaznaczył ostatnio w rozmowie z "Super Expressem", to właśnie wsparcie od fanów sprawia, że łatwiej jest mu się pogodzić z tym, co wydarzyło w Bournemouth. - Od kibiców dostałem i wciąż dostaję mnóstwo wiadomości - większość takich prosto z serca, które naprawdę budują. Zrobię sobie z nich gablotę i powieszę w sali, by właśnie w takich trudnych momentach je sobie poczytać i na nowo uwierzyć we wszechświat - powiedział nam Masternak.

Zmysłowa żona Mateusza Masternak. Zobacz jak tańczy!

Wrocławianin może zatem liczyć na wsparcie kibiców, ale też rzecz jasna najbliższych, w tym ukochanej żony. Daria Masternak pochwaliła się ostatnio w mediach społecznościowych zmysłowym nagraniem, na którym tańczy wraz z Masternakiem. "🔥Mastery 🦋 w brzuchu! Wciąż niezmiennie na 200%" - napisała na Instagramie. Trzeba przyznać, że mając u boku taką kobietę można szybko zapomnieć o tych gorszych chwilach...