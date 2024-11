Dom Tomasza Adamka w Gilowicach. To tam się wychował

Tomasz Adamek, mimo upływu lat, wciąż oficjalnie nie zakończył swojej zawodowej kariery. W ostatnim czasie dużo mówiło się o pożegnalnych walkach „Górala”, jednak póki co sprawa mocno przycichła, a to za sprawą występów byłego mistrza świata w boksie na galach KSW oraz FAME MMA. Czy to właśnie one będą pożegnalnymi starciami Adamka nie wiadomo, z pewnością jednak „Góral” nie musi się mocno napracować, by wygrywać kolejne starcia. Problemy miał jedynie w starciu z Mamedem Khalidovem na gali KSW: Epic, jednak jego rywal nie wyszedł do 4. rundy z powodu kontuzji. Później bez problemu pod egidą FAME pokonał on youtubera Patryka „Bandurę” Bandurskiego i celebrytę oraz brązowego medalistę mistrzostw Polski w boksie, Kasjusza „Don Kasjo” Życińskiego. Wspomniane walki pozwoliły mu solidnie zarobić, choć na brak pieniędzy Tomasz Adamek nie narzeka, ponieważ swoje pieniądze z walk bokserskich opłacalnie zainwestował i może pozwolić sobie na życie w wysokim standardzie w USA. Ma on jednak dokąd wracać, bo w Gilowicach wciąż stoi jego rodzinny, całkiem okazały, dom!

Tomasz Adamek zaprosił dziennikarzy „Super Expressu” do swojego domu w Gilowicach w 2010 roku. Pokazywał on swoje ulubione miejsca, takie jak stylowy kominek czy stojak z pasami mistrzowskimi. Na zdjęcie załapał się też m.in. pies, który wówczas pilnował posesji, wabiący się Maja. Zdjęcia z zewnątrz pozwalają dostrzec, że sam dom jest naprawdę okazały i ma trzy poziomy! Z pewnością po generalnym remoncie mógłby on stanowić przytulne lokum dla Tomasza Adamka i jego najbliższych także teraz, jednak obecnie nie rozważa on obecnie przeprowadzki. – Trudno powiedzieć. Tylko pan Bóg wie, co będzie dane człowiekowi. Na teraz mieszkam w Stanach, tam są moje dzieci, jest wnuczka. Żartowaliśmy kiedyś z żoną, że chyba nasze kości to zwiozą do Polski jak już odejdziemy z tej ziemi, bo w końcu mamy jakieś miejsce wykupione na cmentarzu w Gilowicach. Trudno jednak gdybać co będzie za 10-15 lat – powiedział „Góral” w rozmowie z „Super Expressem” przed walką z Mamedem Khalidovem na gali KSW: Epic.

