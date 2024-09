Zaoferowali Julii Szeremecie MILION złotych! Medalistka z Paryża miałaby zrobić tylko jedno. Jednoznaczna odpowiedź

"On nie ma jaj!". Trener Tomasza Adamka zmiażdżył Don Kasjo po walce na FAME 22

Przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu o Julii Szeremecie słyszeli w Polsce jedynie pasjonaci boksu. Po najważniejszej imprezie czterolecia znają ją wszyscy kibice sportu. 21-latka została pierwszą polską medalistką olimpijską w kobiecym boksie i przerwała trwające 32 lata oczekiwanie na polski medal w tej dyscyplinie. Po 44 latach reprezentant polskiego boksu ponownie zawalczył w wielkim finale igrzysk, choć w nim Szeremeta wyraźnie przegrała z kontrowersyjną Lin Yu-Ting z Tajwanu. Mimo to, osiągnęła wielki sukces i została sportową bohaterką Polski. Widać to po powrocie do kraju, bo o pięściarce z Chełma wciąż jest głośno, a także składane są jej kolejne oferty. Wielkie zainteresowanie wicemistrzynią olimpijską wykazują m.in. freak-fightowe federacje.

Zaoferowali Julii Szeremecie MILION za walkę

O potencjalnej walce Szeremety we freak-fightach zrobiło się głośno już w trakcie igrzysk. Ta odmiana sportów walki cieszy się obecnie wielką popularnością i są w niej gigantyczne pieniądze, nieporównywalne do zawodowych gal. Medalistka z Paryża mogłaby więc zarobić wielką kasę za to, co i tak robi, ale na razie ma inne plany. W rozmowie z WP SportoweFakty stanowczo odrzuciła możliwość występu na freakowej gali w najbliższej przyszłości - niezależnie od stawki.

- Cały czas dobijają się do mnie organizatorzy i proponują, bym zawalczyła na ich gali. [...] Chcę iść drogą sportową i nie planuję tam walczyć teraz ani w przyszłości - zadeklarowała. Przy okazji zdradziła, że jedna z takich ofert opiewała na ok. milion złotych! Miała dać jej tyle, co łącznie dały igrzyska, wliczając otrzymane pieniądze, mieszkanie i samochód.