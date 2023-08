i Autor: Instagram/d.jurkowska87 Jan Błachowicz, Dorota Jurkowska

Wielkie wzruszenie

Ukochana Błachowicza pokazała nagranie z synem, po którym łzy płyną litrami. Nie wystarczy wam chusteczek na ich ocieranie, coś niesamowitego

Tomasz Piechna 15:17

Jan Błachowicz ostatniego pobytu w Stanach Zjednoczonych nie może zaliczyć do udanych. Podczas gali UFC 291 w co-main evencie zmierzył się z Alexem Pereirą i choć wydawało się, że Polak mógł wygrać na punkty, sędziowie widzieli to inaczej. Po kilkunastu dniach spędzonych za oceanem Błachowicz wraz z ukochaną wrócili do ojczyzny. A na lotnisku przywitał ich synek. Przywitanie z rodzicami jest prawdziwym wyciskaczem łez.