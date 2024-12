Kacper Przybyłko na to zwrócił uwagę w grze Legii w Lidze Konferencji. Tak potraktował go Paweł Wszołek [ROZMOWA SE]

„Nie widziałem w tej drużynie determinacji w grze, walki o wynik” – tak postawę swych następców w długiej rozmowie z „Super Expressem” ocenia legendarny pomocnik wrocławskiego klubu i reprezentant Polski, Waldemar Prusik. Bardzo żałuje zarazem, że w sobotę może zabraknąć na murawie Piotra Samca-Talara.

„Przydałby się w tym meczu. Jako jedyny w ostatnich grał próbował ryzykownych zagrań. Ale nie wiem, czy będzie zdolny do gry po kontuzji w Gdańsku” – mówił nam Prusik. Trener Hetel na to ostatnie pytanie też nie udzielał odpowiedzi. - Staramy się, żeby zdążył wykurować się na mecz z Radomiakiem, ale jest to walka z czasem – tłumaczył.

To największy problem Śląska, trener wrocławian przed meczem z Radomiakiem niczego nie ukrywał

Wrocławianie jesienią zdobyli tylko 13 goli w lidze; najmniej w całej stawce. Na dodatek w ich szeregach zabraknie jednego z dwóch najlepszych strzelców zespołu (choć z mizernym trzybramkowym dorobkiem), Tommaso Guercio, pauzującego za kartki. - Niewielu zawodników ma bramki i asysty – trener Michał Hetel diagnozuje w tym jednym zdaniu najważniejszy, jego zdaniem, problem zespołu.

Wcześniej zresztą podobną opinię wyrażał kapitan drużyny. „Potrzebujemy goli od ofensywnych graczy. Gdy jesteś ostatni w tabeli i nie strzelasz bramek w takich sytuacjach, trudno o dobre nastawienie…” - podkreślał po meczu w Gdańsku (0:1 z Lechią) Peter Pokorny, mając na myśli m.in. szanse zmarnowane przez Mateusza Żukowskiego i Sylvestra Jaspera.

Z bułgarskim skrzydłowym wiązano duże nadzieje, kiedy ściągano go latem do Wrocławia. - Brakuje mu bramek i asyst. On wymaga tego od siebie i my od niego również tego oczekujemy. W ostatnich meczach zabrakło skuteczności, ale były pozytywy – stara się budować optymizm trener Hetel.

Jest jednak o to trudno, skoro dołuje nawet doświadczony Jakub Świerczok. Cały mecz z Lechią przesiedział na ławce rezerwowych. - Nie zamykam się na niego. Dobrze pracuje w ostatnim okresie, daje dobre sygnały. Ale nie ma decyzji, czy wystąpi w sobotę – tłumaczy szkoleniowiec Śląska.

Początek zaległego meczu 3. kolejki ekstraklasy Śląsk – Radomiak w sobotę o godz. 17.30 we Wrocławiu. Transmisja w Canal+ Sport 3 oraz TVP Sport.