Aż musieliśmy złapać się za głowę, widząc jak mieszka Adam Małysz. Jego dom to prawdziwa willa, nie da się przejść obok niej obojętnie

Nie ma wątpliwości, że Adam Małysz już na zawsze zapisał się w historii polskiego i światowego sportu. Jego dokonania są niebywałe, a że "Orzeł z Wisły" trafił na okres, w którym sport w Polsce nie miał większych osiągnięć, stał się wielką ikoną kibiców. Jego zmagania oglądały miliony osób. Kariera wymagała jednak od Małysza poświęcenia, bo czasu wolnego miał jak na lekarstwo.

Dom Małysza robi wrażenie. Tak mieszka legenda

Więcej tygodni w domu mógł spędzać już po zakończeniu przygody ze skokami narciarskimi. Podczas trwania kariery Małysz wybudował piękny dom w rodzinnej miejscowości. Na stałe postanowił osiedlić się w Wiśle i można przypuszczać, że jest przywiązany do swojego miejsca. A dom Małysza robi spore wrażenie. Zwłaszcza jego otoczenie i widok, który się z niego rozciąga.

Sam legendarny skoczek przyznawał, że od zawsze lubił majsterkować wokół posiadłości, ale nie zawsze miał na to czas. W mediach społecznościowych można było zobaczyć, jak Małysz zajmuje się niekiedy ogrodem i doprowadza go do stanu, który budzi zachwyt. Samo mieszkanie urządzone jest nowocześnie. Mistrz mieszka tak, jak na mistrza przystało.