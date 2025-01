Dominator Pucharu Świata kończy karierę! Wykryto u niego przewlekłą chorobę. Szok

Wykryto chorobę u dominatora Pucharu Świata. Jarl Magnus Riiber kończy karierę

Problemy Jarla Magnusa Riibera zaczęły się jeszcze przed tym sezonem. Już wtedy przeszedł badania związane ze złym stanem zdrowia. Wstępną diagnozą była grypa żołądkowa, ale w grudniu odebrał wyniki świadczące o zapaleniu żołądka. Ostatecznie okazało się, że wybitny dwuboista cierpi na przewlekłe zapalenie jelit - znane jako choroba Leśniowskiego-Crohna.

- Nadszedł czas. To będzie mój ostatni sezon. Uzyskałem jasność co do problemów. Cierpię na chorobę Leśniowskiego-Crohna. To stan, z którym będę musiał żyć do końca życia. Na szczęście leki pomagają - przekazał Riiber na specjalnej konferencji prasowej, cytowany przez portal nrk.no.

Jego decyzja jest szokująca, ponieważ nawet pomimo problemów zdrowotnych Norweg jest aktualnym liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. Kryształową Kulę od sezonu 2018/19 wygrywał zresztą pięć razy, nie udało mu się to jedynie w sezonie 2022/23. W tym czasie zdobył też osiem złotych medali mistrzostw świata (w tym aż cztery dwa lata temu w Planicy) i trzy srebrne, a w dorobku ma także drużynowe srebro igrzysk olimpijskich z Pjongczangu.

- Mimo że wyniki są dobre, nie jestem w stanie zaznać tej samej radości, co wcześniej. Myślę, że dobrze będzie ustąpić teraz, gdy jestem u szczytu swojej kariery - skomentował swoją decyzję o nagłym zakończeniu kariery. Wykryta u niego choroba wymaga odpowiedniej i ciągłej terapii, a zawodowa kariera sportowca z pewnością by to utrudniała.

- Ta choroba była dla mnie na początku pewnym zaskoczeniem, nie rozumiałem jej rozmiarów - przyznał Riiber, przed którym jeszcze kilka startów. W tym ten najważniejszy podczas domowych mistrzostw świata w Trondheim. Norweg z pewnością będzie chciał pożegnać się z kibicami w jak najlepszym stylu.

