Poznaliśmy prawdziwe znaczenia imienia Adama Małysza. Wyjątkowe podłoże religijne

Czy Adam Małysz też wejdzie do polityki? "Bardzo długo się przed tym wzbraniałem"

Co za portret

Adam Małysz to postać nieszablonowa. W swoim życiu próbował już wielu rzeczy. Najbardziej znany jest oczywiście ze swojej bogatej w sukcesy kariery skoczka narciarskiego. Małysz trafił wtedy na okres wyjątkowo ubogi w sukcesy dla rodzimego sportu. Jego wielkie triumfy na najważniejszych imprezach na świecie okazały się więc dla fanów miłą odmianą i wielką radością. Nieco starci kibice doskonale pamiętają „Małyszomanię” – czas, w którym cała Polska mocno ściskała kciuki za mistrza i oszalała na jego punkcie. Choć mijają lata od zakończenia kariery przez „Orła z Wisły”, to wciąż zainteresowanie jego osobą nie słabnie. Do dzisiaj rodacy szukają przeróżnych ciekawostek na temat swojego idola.

Znaczenie imienia Adama Małysza

Adam to jedno z najpopularniejszych męskich imion w naszym kraju. Adam Małysz z kolei to jeden z najbardziej cenionych Polaków i sportowców znad Wisły w historii. Nic dziwnego, że przed laty znowu odnotowano wzrost rejestracji dzieci o tym imieniu. Nie trzeba być wybitnym specjalistą-teologiem, by wiedzieć, że samo imię „Adam” ma podłoże biblijne. Jednak nie tylko w wierzeniach chrześcijańskich i katolickich można się z nim spotkać. Obchodzący imieniny 24 grudnia panowie mogą się sporo dowiedzieć o własnym imieniu.

Podłoże religijne imienia Małysza

Według informacji zawartych na portalu dzidziusiowo.pl, stanowiącego bazę wiedzy o imionach dla przyszłych rodziców, „Adam” pochodzi z Biblii i z hebrajskiego można je tłumaczyć jako „pierwszy człowiek stworzony przez Boga”. W innych wersjach znaczenie i etymologia nieco się różnią. Na przykład w językach ałtajskich to po prostu „człowiek”, w sumeryjskim – „mój ojciec”. Arabowie z kolei przekładają imię obecnego prezesa PZN na „łączyć się”. Wszystkie te znaczenia są wyjątkowe, a bilblijne podłoże może być szczególnie istotne w naszym kraju.