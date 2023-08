Romantyczne chwile Thomasa Thurnbichlera z ukochaną. Tak trener polskich skoczków spędza czas ze swoją partnerką, wyjątkowe miejsce

Zdjęcie Dawida Kubackiego z córką wzruszyło kibiców do łez. Marta Kubacka musiała to pokazać, komentarzom nie było końca

Choć lato w pełni, to skoczkowie już powoli mogą myśleć o kolejnym sezonie zimowym w skokach narciarskich, bowiem cieplejsze miesiące to dla nich nie tylko czas odpoczynku, ale i treningów oraz przygotowań do zimowych zmagań. Póki co pierwsza część przygotowań za nimi, a teraz chwila oddechu i ładowania baterii przed kolejnymi wyzwaniami. Odpoczywają jednak nie tylko skoczkowie, ale i trenerzy, o czym możemy przekonać się śledząc profil Thomasa Thurnbichlera na Instagramie.

Thomas Thurnbichler spędza wakacje w... Polsce!

Wielu polskich skoczków podczas urlopu stara się obierać kierunki poza Polskę, szukając wypoczynku w ciepłych krajach. Inaczej postąpił choćby Kamil Stoch, który udał się na Suwalszczyznę i okazało się, że podobnie zrobił Thomas Thurnbichler. Ten także został w Polsce, choć wybrał góry i wybrał się w okolice Nowego Sącza.

Austriak wybrał się na wakacje razem ze swoją ukochaną, Jessicą Serrą, która także na stałe mieszka w Polsce, choć jest pochodzenia niemiecko-włoskiego. Jak widzimy w poście na Instagramie, jedną z atrakcji z jakiej korzystają zakochani są kajaki, nie zabrakło też uwielbianego w Polsce... grilla! Para wybrała kwaterę, z której tarasu rozciąga się piękny widok na Jezioro Klimkowskie.

Adam Małysz o złocie Piotra Żyły i zatrudnieniu Thomasa Thurnbichlera