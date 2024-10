Rywal polskich skoczków rozwścieczał kibiców swoim zachowaniem. Teraz pokazał, jakie ma wielkie serce, wzruszający gest

Justyna Kowalczyk po raz pierwszy otworzyła się po śmieci męża. Serce pęka przez to, co przechodziła. Zanosiła się płaczem w miejscach publicznych

Kiedyś był wrogiem Polaków, dziś pokazuje, jakie ma wielkie serce

Rywalizacja Halvora Egnera Graneruda z polskimi skoczkami była bardzo zacięta w sezonie 2020/21. Wówczas Norweg popełnił parę wypowiedzi, które nie podobały się polskim kibicom, a najbardziej w pamięć zapadła ta z Turnieju Czterech Skoczni. Przypomnijmy, że Norweg prowadził w 69. edycji TCS po dwóch konkursach, ale w dwóch kolejnych wygrał Kamil Stoch i to on ostatecznie wygrał cały turniej. Co więcej Granerud całkiem wypadł wtedy poza podium, drugi był bowiem Karl Geiger, a na trzecim stopniu w całej rywalizacji stanął Dawid Kubacki, który 4. Graneruda wyprzedził o... 0,4 punktu! To podczas trwania tych zawodów Granerud życzył Polakom złych warunków. – Mam nadzieję, że dwaj Polacy (chodzi o Dawida Kubackiego i Kamila Stocha - dop. red.) będą mogli sprawdzić się w trudniejszych warunkach w drugiej serii. Zasłużyli na to – wypalił wówczas Granerud w norweskiej telewizji NRK.

Później jednak stosunek polskich kibiców do Graneruda zmienił się. Norweg wiedział, że czasami przesadzał ze swoimi wypowiedziami i naprawiał to w kolejnych latach. – Najlepsze relacje mam z Jakubem Wolnym i Andrzejem Stękałą. Trzymaliśmy się razem, gdy jeszcze byliśmy poza Pucharem Świata i marzyliśmy o skokach tam. Potem każdy z listy jest w sumie twoim kolegą. Wszyscy latamy w te same miejsca, ciągle się mijamy, przebieramy się wspólnie. To normalne, że ciągle rozmawiamy i tworzą się relacje. Wszyscy darzymy się szacunkiem. Podziwiam Kamila Stocha, to była moja największa inspiracja. Do znudzenia oglądałem w internecie kompilacje z jego sukcesów w 2018 roku. Wygrał wszystkie konkursy Turnieju Czterech Skoczni, potem złoty medal olimpijski w Pjongczangu, a potem Raw Air u nas w Norwegii – mówił Granerud w rozmowie z „Super Expressem” pod koniec 2021 roku. Teraz zasłużył sobie na szacunek także wielkimi czynami.

Halvor Egner Granerud nie wytrzymał. Wziął sprawy w swoje ręce, wesprze niepełnosprawnych

W dniach 26 lutego – 9 marca w Trondheim odbędą się mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym i po raz pierwszy w tym samym czasie odbędzie rywalizacja zdrowych zawodników, jak i tych niepełnosprawnych. Okazuje się jednak, że dla tych drugich nie przewidziano nagród pieniężnych za medale! Zdrowi uczestnicy otrzymają natomiast 15 tysięcy euro za złoty medal, 10 tysięcy za srebrny i pięć za brązowy. Jak się okazało, Halvor Egner Granerud postanowił działać i przeznaczył jedno ze swoich prywatnych miejsc sponsorskich na kombinezonie i kurtce, by zebrać fundusze na medalowe premie dla niepełnosprawnych sportowców startujących w mistrzostwach świata w Trondheim. – Na dzień dzisiejszy nie są przewidziane dla nich jakiekolwiek wynagrodzenia za medale, więc stwierdziłem, że jest to niesprawiedliwe i postanowiłem działać. Mam nadzieję, że moim śladem pójdą inni, zwłaszcza ci najlepiej zarabiający – powiedział skoczek na antenie kanału telewizji NRK, którego słowa przytacza PAP – Jeżeli będziemy rywalizować w tym samym miejscu i czasie, na tych samych trasach i obiektach i przed tą samą publicznością, to powinna istnieć jakaś sprawiedliwość, a nie tak, że zdrowi będą solidnie wynagradzani, a niepełnosprawni będą traktowani jak żebracy – dodał. Okazało się, że dyrektor MŚ Age Skinstad wnioskował o dofinansowanie na ten cel do ministerstwa kultury i sportu, ale wniosek został odrzucony.