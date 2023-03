i Autor: Instagram/Jessica Serra Jessica Serra, ukochana Thomasa Thurnbichlera

Zobacz zdjęcia

Tak wygląda ukochana trenera skoczków Thomasa Thurnbichlera. Też kocha tatuaże! Zobacz, jak wygląda

Bartosz Olszewski 16:29 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Thomas Thurnbichler wszedł z przytupem do naszej drużyny narodowej. Nowy trener skoczków pokazał, że potrafi sporo wykrzesać z naszych zawodników. Najlepszym dowodem na to były mistrzostwa świata w Planicy. Thomas Thurnbichler wrócił do domu i na Instagramie pokazał, jak relaksuje się ze swoją ukochaną. Wciąż niewielu fanów wie, jak wygląda wybranka jego serca. Co ciekawe, ona też lubi tatuaże!