Thomas Thurnbichler już nie wytrzymał. Alarm w polskiej kadrze i nagłe spotkanie. Tego było już za wiele

Kibice skoków byli wściekli na TVN. Mega wtopa! Niebywałe, co zrobili w środku konkursu Raw Air

to była katastrofa

Jeszcze kilkanaście dni temu forma polskich skoczków była wręcz znakomita. Potwierdziły to wyniki na mistrzostwach świata w Planicy, na których nasi reprezentanci zgarnęli dwa medale. Piotr Żyła na skoczni normalnej zdobył złoto, a na skoczni dużej Dawid Kubacki sięgnął po brąz. Zabrakło wisienki na torcie w postaci medalu w konkursie drużynowym, ale i tak nie było na co narzekać. I w dodatku był to optymistyczny akcent przed końcówką sezonu w Pucharze Świata.

Thurnbichler zwołał nagłe spotkanie. Awaryjne działanie w kryzysie

Niestety realia okazały się zdecydowanie inne i obecnie można mówić o kryzysie polskich skoczków. Choć w Oslo Dawid Kubacki wywalczył jeszcze podium i wydawało się, że Raw Air dla Polaków nie jest stracone, to w Lillehammer było już fatalnie. Najwyżej sklasyfikowany był Kamil Stoch, który zajął 15. miejsce, a Polacy zdobyli w sumie 39 punktów. To bardzo słaby dorobek, jak na sześciu zawodników w stawce.

Najpewniej dlatego Thomas Thurnbichler zdecydował się na działanie awaryjne. Jak informuje Dominik Formela z portalu skijumping.pl, Austriak zdecydował się na zorganizowanie wieczornego spotkania ze skoczkami. - Trener chce wyzwolić ogień w grupie na ostatnie weekendy sezonu - czytamy we wpisie dziennikarza. Być może to jedyna szansa, żeby jeszcze powalczyć o coś wielkiego w tym sezonie.

Jeszcze dziś Biało-Czerwoni 🇵🇱 spotkają się w hotelu w Lillehammer 🇳🇴.Trener chce wyzwolić ogień w grupie na ostatnie weekendy sezonu.39 punktów konkursowych - dysponując sześcioma zawodnikami - to moment na uderzenie pięścią w stół i omówienie spraw.#skijumpingfamily pic.twitter.com/z8JBvso1Ju— Dominik Formela (@DominikFormela) March 14, 2023

