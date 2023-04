Finał Iga Świątek - Aryna Sabalenka RELACJA NA ŻYWO ONLINE WTA Stuttgart Finał Iga Świątek - Sabalenka NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK finału dzisiaj

Na żywo Iga Świątek - Aryna Sabalenka Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Aryna Sabalenka w finale turnieju WTA w Stuttgarcie. Początek finału w niedzielę o godzinie 13

Iga Świątek już dzisiaj zagra w finale turnieju WTA w Stuttgarcie, a jej rywalką będzie Aryna Sabalenka, dokładnie tak jak rok temu. Wtedy Polka pokonała pewnie Białorusinkę 6:2, 6:2. Teraz Sabalenka jest w dużo wyższej formie. W styczniu wygrała Australian Open, a w kolejnych turniejach też prezentowała się znakomicie. Obecnie jest wiceliderką rankingu WTA i traci coraz mniej punktów do Igi. - Aryna jest świetną zawodniczką i jest w znakomitej formie. Muszę być gotowa i zagrać mój najlepszy tenis - mówi Świątek, która awans do finału wywalczyła w zaskakujących i przykrych okolicznościach. Tunezyjka Ons Jabeur już na początku spotkania doznała bolesnej kontuzji łydki i skreczowała, przegrywając 0:3. Wcześniej Aryna Sabalenka łatwo rozgromiła 6:1, 6:2 Anastazję Potapową.

Finał Iga Świątek - Aryna Sabalenka wywołuje duże emocje i zapowiada się bardzo ciekawie. Kto lepiej poradzi sobie w specyficznych halowych warunkach na stosunkowo szybkiej i śliskiej cegle? - Obie lubimy grać na mączce, ale tutaj jest ona nieco szybsza niż większość kortów ziemnych. Będę musiała dobrze returnować i być gotowa na szybkie tempo - powiedziała Polka. Świątek i Sabalenka oficjalnie grały ze sobą sześć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-2 dla naszej gwiazdy. Na koniec poprzedniego sezonu Światek przegrała z Sabalenką 2:6, 6:2, 1:6 w półfinale WTA Finals w Teksasie. Wcześniej dominowała Polka, która ograła Białorusinkę kolejno 6:2, 6:3 w Dausze, potem 6:2, 6:2 w Stuttgarcie, następnie 6:2, 6:1 w Rzymie i 3:6, 6:1, 6:4 w półfinale US Open. Sabalenka gra bardzo siłowy i agresywny tenis, skracając wymiany i polując na uderzenia kończące. Ostatnio bardzo poprawiła serwis, popełnia też mniej błędów.

Iga Świątek w półfinale turnieju w Stuttgarcie pokonała Ons Jabeur i - co ważne - zachowała dużo sił na finał. Liderka rankingu awans wywalczyła w dramatycznych i zaskakujących okolicznościach. Tunezyjka już na samym początku spotkania doznała kontuzji łydki i poddała mecz, przegrywając 0:3. Po przerwie medycznej próbowała wrócić do gry, ale w końcu skapitulowała. Zalała się łzami, a Polka próbowała ją pocieszać. - Na pewno jest to trudna sytuacja. Mam tylko nadzieję, że to nic poważnego i Ons niedługo wróci do gry. Jest świetną zawodniczką i świetną wojowniczką - powiedziała Iga Świątek, która zaraz po turnieju w Stuttgarcie zagra w Madrycie. Potem Rzym i wreszcie wielkoszlemowy Roland Garros.

Iga Świątek ma ze Stuttgartu wspaniałe wspomnienia. Rok temu wygrała ten turniej pokonując Arynę Sabalenkę i zgarniając luksusowe porsche warte ok. 700 tys. zł. Producent drogich aut jest głównym sponsorem zawodów, a teraz w Stuttgarcie do wygrania jest jeszcze bardziej wypasiona fura. Nagroda dla triumfatorki to Porsche Taycan S Sport Turismo. Napędzana energią elektryczną fura warta jest ok. 840 tys. złotych. Rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 2,8 sek, a prędkość maksymalna to 260 km/h. - Jeżeli znów uda mi się tutaj wygrać auto, to pewnie mój tata będzie je wybierać - zdradziła z uśmiechem Iga.

Mecz Iga Świątek - Aryna Sabalenka w finale turnieju WTA w Stuttgarcie zostanie rozegrany w niedzielę 23 kwietnia 2023 r. Początek finału Świątek - Sabalenka o godzinie 13. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z finału Świątek - Sabalenka