Iga Świątek - Andreescu O której godzinie gra Iga Świątek Indian Wells 3. runda KIEDY gra Iga Świątek kolejny mecz GODZINA

Spis treści

Iga Świątek kolejny mecz w Indian Wells zagra z Biancą Andreescu. Kanadyjka nad ranem polskiego czasu pokonała 4:6, 6:4, 6:3 Amerykankę Peyton Stearns. Iga Świątek na otwarcie rywalizacji w Indian Wells rozgromiła Amerykankę Claire Liu. Polska tenisistka broni w Kalifornii tytułu i aż 1000 punktów w rankingu. Iga Świątek kolejny mecz zagra w poniedziałek.

Iga Świątek - Andreescu O której godzinie gra Iga Świątek Indian Wells KIEDY gra Iga Świątek kolejny mecz

Iga Świątek i Bianca Andreescu w seniorskich tourze Świątek i Andreescu grały ze sobą raz, w zupełnie innych warunkach niż w Indian Wells. Polka pokonała Kanadyjkę 7:6, 6:0 na wolnej mączce w Rzymie rok temu. Iga i Bianca znają się doskonale jeszcze z czasów juniorskich. Kanadyjka to była mistrzyni US Open, a ostatnio znów wróciła do touru po kolejnej poważnej kontuzji. - Bianca to wspaniała zawodniczka. Cieszę się, że wróciła. Jej tenis jest niesamowicie różnorodny, bardzo lubię oglądać jej mecze. To będzie ekscytujący pojedynek - mówiła Iga Świątek przed ich poprzednim meczem. Mająca rumuńskie korzenie Andreescu jeszcze jako nastolatka zdążyła porządnie namieszać w kobiecym tourze. Wygrała US Open (w finale ograła Serenę Williams), Indian Wells i dwa inne turnieje rangi WTA, wspinając się na 4. miejsce w rankingu WTA, ale potem jej karierę przerywały kolejne poważne i przewlekłe kontuzje. Obecnie zajmuje 36. miejsce.

O której gra Iga Świątek 3. runda Indian Wells Iga Świątek - Andreescu KIEDY mecz

Iga Świątek rok temu wygrała turniej w Indian Wells, pokonując w finale Marię Sakkari. Po tym triumfie Polka została wiceliderką rankingu, a zaraz potem - po abdykacji Ashleigh Barty - wspięła się na sam szczyt. Teraz nasza gwiazda broni tytułu. - Szczerze mówić zanim objęłam prowadzenie w rankingu, to w ogóle sobie tego nie wyobrażałam. Nie wiedziałam jak to wygląda na tym szczycie - powiedziała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Indian Wells. - W ubiegłym sezonie miałam takie momenty, kiedy myślałam sobie, że już tyle osiągnęłam i jest to sygnał, kiedy mogę grać z dużą wolnością. Nie przejmować się rekordami, osiągnięciami, bo to wszystko już mam. Ale to tak nie działa. Jesteśmy bardzo ambitni i pracujemy, aby cały czas wygrywać i poprawiać się jako sportowcy. Więc wciąż czuję presję, ale to część tej pracy. Czasami ta presja jest większa, czasami mniejsza, ale trzeba z nią funkcjonować - dodała Iga Świątek.

KIEDY gra Iga Świątek 3. runda Indian Wells KIEDY mecz Świątek - Andreescu

Iga Świątek mecz w 3. rundzie turnieju w Indian Wells zagra w poniedziałek. Rywalką Polki będzie Bianca Andreescu. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Igi Świątek z Andreescu. Transmisje TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport.