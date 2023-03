Iga Świątek - Bianca Andreescu RELACJA NA ŻYWO ONLINE Indian Wells Iga Świątek - Andreescu NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj

Na żywo Iga Świątek - Bianca Andreescu Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Bianca Andreescu w 3. rundzie turnieju WTA w Indian Wells. Początek spotkania w nocy z poniedziałku na wtorek o godzinie 2 polskiego czasu

Odśwież relację

Iga Świątek - Bianca Andreescu RELACJA NA ŻYWO Indian Wells Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj po godzinie 2 w nocy zagra z Biancą Andreescu w 3. rundzie Indian Wells. To mecz mistrzyni i byłej mistrzyni US Open, więc zapowiada się bardzo ciekawie. Iga Świątek zna Biance Andreescu doskonale jeszcze z czasów juniorskich. Polka i Kanadyjka w seniorskim tourze grały ze sobą raz, w zupełnie innych warunkach niż w Indian Wells. Świątek ograła wtedy Andreescu 7:6, 6:0 na wolnej mączce w Rzymie. - Bianca to wspaniała zawodniczka. Cieszę się, że wróciła. Jej tenis jest niesamowicie różnorodny, bardzo lubię oglądać jej mecze. To będzie ekscytujący pojedynek - mówiła Iga Świątek przed ich poprzednim meczem.

Iga Świątek - Andreescu NA ŻYWO RELACJA LIVE Indian Wells Iga Świątek mecz NA ŻYWO dzisiaj

Iga Świątek właśnie rozpoczęła 50. tydzień panowania w rankingu WTA. Przewaga polskiej dominatorki, która w Indian Wells broni 1000 punktów, jest wciąż ogromna. Mająca rumuńskie korzenie Bianca Andreescu w rankingi jest na 36. pozycji. Jeszcze jako nastolatka zdążyła nieźle namieszać w kobiecym tourze. Wygrała US Open (w finale ograła Serenę Williams), Indian Wells i dwa inne turnieje rangi WTA, wspinając się na 4. miejsce w rankingu WTA, ale potem jej karierę przerywały kolejne poważne i przewlekłe kontuzje. Kanadyjka w 2. rundzie Indian Wells pokonała 4:6, 6:4, 6:3 Amerykankę Peyton Stearns

Iga Świątek - Andreescu WYNIK NA ŻYWO Indian Wells Iga Świątek mecz dzisiaj RELACJA LIVE

Rok temu Iga Świątek w wielkim stylu wygrała turniej w Indian Wells, pokonując w finale Marię Sakkari. Po tym triumfie Polka została wiceliderką rankingu, a zaraz potem - po zakończeniu kariery Ashleigh Barty - wspięła się na sam szczyt. Teraz nasza gwiazda broni tytułu. - Szczerze mówiąc zanim objęłam prowadzenie w rankingu, to w ogóle sobie tego nie wyobrażałam. Nie wiedziałam jak to wygląda na tym szczycie - powiedziała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Indian Wells. - W ubiegłym sezonie miałam takie momenty, kiedy myślałam sobie, że już tyle osiągnęłam i jest to sygnał, kiedy mogę grać z dużą wolnością. Nie przejmować się rekordami, osiągnięciami, bo to wszystko już mam. Ale to tak nie działa. Jesteśmy bardzo ambitni i pracujemy, aby cały czas wygrywać i poprawiać się jako sportowcy. Więc wciąż czuję presję, ale to część tej pracy. Czasami ta presja jest większa, czasami mniejsza, ale trzeba z nią funkcjonować - dodała Iga Świątek.

Indian Wells: Iga Świątek - Andreescu RELACJA NA ŻYWO WYNIK LIVE ONLINE

Iga Świątek na otwarcie rywalizacji w Indian Wells rozgromiła 6:0, 6:1 Amerykankę Claire Liu. Zajęło jej to nieco ponad godzinę. Rywalka była kompletnie bezradna. Niewiele zabrakło, żeby odjechała na "rowerze", jak w tenisie nazywane są zwycięstwa 6:0, 6:0. Iga Świątek miała piłkę meczową na zwycięstwo do zera, ale rywalka zdołała urwać gema. Czy przy takiej przewadze i po takim wyniku można mieć do siebie jakieś zastrzeżenia? - Zawsze można zrobić coś lepiej, ale nie myślę w tych kategoriach. Raczej myślę o całym turnieju, o tym co udało mi się zrobić na korcie i o tym co muszę poprawić. Jednak każdy gra inaczej i trzeba być gotowym na inne przeciwniczki - stwierdziła Iga Świątek.

Iga Świątek - Andreescu RELACJA LIVE Indian Wells Iga Świątek WYNIK NA ŻYWO

Mecz Iga Świątek - Bianca Andreescu w 3. rundzie turnieju w Indian Wells zostanie rozegrany w poniedziałek 13 marca 2023. Początek meczu Świątek - Andreescu po godzinie 2 w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Andreescu.