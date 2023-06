Iga Świątek - Claire Liu TV Transmisja NA ŻYWO Roland Garros Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Claire Liu STREAM ONLINE LIVE 1.06.2023 Na jakim programie Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra mecz w 2. rundzie Roland Garros, a rywalką broniącej tytułu Polki będzie Amerykanka Claire Liu. Panie powalczą na Philippe-Chatrier, głównej arenie paryskiego French Open, na tym samym korcie, na którym liderka rankingu rozegrała pierwszy mecz.

Iga Świątek w tym sezonie ograła już raz Claire Liu. Rozgromiła ją 6:0, 6:1 w marcu w Indian Wells. Mecz był bardzo jednostronny i niewiele zabrakło, żeby rywalka odjechała wtedy "na rowerze", jak w tenisowym żargonie nazywane są porażki 0:6, 0:6. Iga Świątek miała piłkę meczową na zwycięstwo do zera, ale Liu zdołała urwać gema w samej końcówce. Amerykanka w poprzedniej rundzie ograła 6:1, 6:4 Szwajcarkę Ylenę In-Albon. - Uwielbiam tutaj wracać - mówi Iga Światek, która broni w Paryżu nie tylko tytułu, ale również pozycji numer 1, o czym - jak wyznała - dowiedziała się od dziennikarzy w czasie konferencji prasowej przed pierwszym meczem w Roland Garros. Matematyczne szanse na wyprzedzenie Polki w rankingu ma Białorusinka Aryna Sabalenka, która awansowała już do 3. rundy.

Iga Świątek awans do 2. rundy Roland Garros wywalczyła, pokonując 6:4, 6:0 pochodzącą z Mołdawii Hiszpankę Cristine Bucsę. Polka zaczęła to spotkanie bardzo nerwowo. Popełniała dużo niewymuszonych błędów, na co wpływ miał też z pewnością silny i porywisty wiatr. - Nigdy nie jest łatwo grać pierwszego meczu w turnieju, a już na pewno jest to trudne, gdy jest to turniej wielkoszlemowy - podkreślała Iga Świątek, która w drugim secie w swoim stylu podkręciła tempo i odjechała rywalce. - Nie pamiętam, kiedy grałam tutaj przy tak silnym wietrze. Warunki były zupełnie inne niż na bocznych kortach, na których wcześniej trenowałam. Musiałam się do tego przyzwyczaić, ale w drugim secie grałam już dużo lepiej - tak Iga Świątek podsumowała swój pierwszy występ w tej edycji Roland Garros.

Iga Świątek w Roland Garros triumfowała w Paryżu w latach 2020 i 2022. Eksperci widzą w niej główną faworytkę do triumfu również w tej edycji French Open. Tak uważa słynna Martina Navratilova czy Barbara Schett. Podobnego zdania jest John McEnroe. - Moją faworytką w turnieju kobiet jest Świątek, bo uważam, że na mączce jest wciąż krok przed wszystkimi. Jednak myślę, że Sabalenka i Rybakina są w stanie zdmuchnąć ją z kortu, bo uderzają bardzo mocno i potężnie serwują, zwłaszcza Rybakiną. Nie wiem, czy będą w stanie to robić wystarczająco długo, ale kobiety grają do dwóch wygranych setów, a nie do trzech. Dlatego myślę, że takie zawodniczki mogą sprawić problemy Świątek. Mimo to jest moją faworytką - stwierdził John McEnroe.

Mecz Iga Świątek - Claire Liu w 2. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w czwartek 1 czerwca 2023. Początek meczu Iga Świątek - Claire Liu ok. godziny 14-15. Transmisja TV z meczu Świątek - Liu w Roland Garros 2023 na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.