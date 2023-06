Iga Świątek - Gauff TV Transmisja NA ŻYWO Roland Garros Gdzie oglądać mecz Świątek - Gauff STREAM ONLINE LIVE 7.06.2023 Na jakim programie Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek kontra Coco Gauff w ćwierćfinale Roland Garros! Już dzisiaj Polka powalczy znów z młodą Amerykanką, którą pokonała już sześć razy, nie tracąc w tych meczach ani jednego seta. Liderka rankingu w Paryżu broni tytułu i pozycji numer 1, z której próbuje ją zepchnąć Aryna Sabalenka. Mecz Świątek - Gauff zostanie rozegrany na Philippe-Chatrier, głównej arenie French Open.

Iga Świątek awans do ćwierćfinału wywalczyła w przykrych okolicznościach. Przy prowadzeniu Polki 5:1 Ukrainka Łesia Curenko skreczowała z powodu złego samopoczucia. Potem zdradziła, że cierpi na infekcję wirusową. Coco Gauff pokonała 7:5, 6:2 Słowaczkę Annę Karolinę Schmiedlovą. - Grałyśmy ze sobą z Coco już tyle razy, że znamy dobrze nasz tenis, ale z drugiej strony, będę musiała być gotowa na to, że ona coś zmieni jeżeli chodzi o taktykę - mówi Iga Świątek. - Czuję się tutaj coraz lepiej z dnia na dzień, rozkręcam się z meczu na mecz i coraz łatwiej mi złapać rytm gry. Właśnie to chciałam osiągnąć w tym turnieju - dodała Polka, która pokonała Coco Gauff m.in. w ubiegłorocznym finale Roland Garros. Rozpędzona liderka rankingu wygrała wtedy 6:1, 6:3, sięgając po drugi tytuł w Paryżu.

Iga Świątek w sumie grała z Coco Gauff sześć razy. Wygrała wszystkie te mecze, nie tracąc w nich ani jednego seta. Ostatnio Świątek pokonała Gauff 6:4, 6:2 w Dubaju. 19-latka z USA ma wielki talent, nazywana jest następczynią sióstr Williams, ale na polską dominatorkę nie znalazła dotąd sposobu. Iga Świątek pokonała też ciemnoskórą Amerykankę 6:3, 6:0 w WTA Finals w Teksasie, 6:0, 6:3 na drodze do triumfu w San Diego 2022, w Miami (6:3, 6:1) i we wspomnianym finale Roland Garros 2022. - Obejrzę ponownie kilka naszych poprzednich meczów, aby zobaczyć, gdzie popełniłam błędy. Jednak to już przeszłość, muszę myśleć pozytywnie, nie mogę rozmyślać o tym, że przegrałem z nią rok temu w finale i w innych spotkaniach. Chcę iść do przodu i wciąż zdobywać kolejne wyżyny - stwierdziła Coco Gauff.

Iga Świątek dzisiaj powalczy z Coco Gauff w ćwierćfinale, a wczoraj awans do 1/2 finału wywalczyła już Aryna Sabalenka. Białorusinka ma coraz większe szanse na wyprzedzenie Polki w rankingu WTA. Iga Świątek prowadzi w nim już 62. tydzień, ale jeżeli nie pokona Gauff, na pewno zostanie zdetronizowana. Nasza tenisistka musi teraz dojść co najmniej do finału, żeby zachować szansę na obronę pozycji numer 1. Jeżeli Sabalenka dojdzie do finału, Iga Świątek będzie musiała wygrać cały turniej w Paryżu. - Jestem gotowa, żeby zostać nową liderką - mówi Białorusinka.

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w ćwierćfinale Roland Garros zostanie rozegrany w środę 7 czerwca 2023. Początek meczu Świątek - Gauff po godzinie 12.30 (drugi mecz od godz 11 po meczu Haddad Maia - Jabeur). Transmisja TV z meczu Świątek - Gauff w Roland Garros 2023 na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.