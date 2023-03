Iga Świątek KIEDY gra Miami Open DRABINKA WTA LOSOWANIE Z kim gra Iga Świątek pierwszy mecz w Miami Open 2023

Iga Świątek zagra teraz w Miami Open 2023. Po niepowodzeniu w półfinale Indian Wells (porażka 2:6, 2:6 z Jeleną Rybakiną) polska liderka rankingu WTA rusza n Florydę. Iga Świątek w Miami Open też bronić będzie tytułu. Rok temu w finale tego prestiżowego turnieju pokonała Naomi Osakę.

Iga Świątek rywalizację w Miami Open 2023 zacznie w 2. rundzie. Pierwszą rywalką Polki będzie Czeszka Katerina Siniakova lub Amerykanka Claire Liu, która nasza gwiazda zdemolowała niedawno w Indian Wells. Iga Świątek pierwszy mecz w Miami rozegra w czwartek lub piątek. Oby tylko pozwoliło jej na to zdrowie. Iga Świątek po porażce z Jeleną Rybakiną zdradziła, że grała z kontuzją. - Nie czułam się w stu procentach dobrze fizycznie. Odczuwam mały dyskomfort w okolicach żeber i będziemy konsultować się z zespołem medycznym. Na pewno wykorzystam te dni wolne przed Miami, więc właściwie dobrze, że mam jeszcze jeden dodatkowy dzień - powiedziała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej po porażce z Rybakiną w półfinale Indian Wells. - Muszę poddać się kilku badaniom i zobaczyć, co się dzieje. Jeszcze nie wiem, czy to poważna kontuzja - dodała Polka.

Iga Świątek na pytanie, jak ta bolesna kontuzja wpłynęła na jej grę, odpowiedziała: - Trudno powiedzieć. Szczerze mówiąc, nie grałem z wieloma kontuzjami. Na pewno jest to dla mnie nowa sytuacja. Ostatni raz grałam z kontuzją na Roland Garros 2019. Byłam więc wtedy bardzo młoda. Teraz to zupełnie inny poziom i czuję, że przystępując do tych meczów, trzeba być w stu procentach sprawnym - powiedziała Iga Świątek. Czy Polka może wycofać się z Miami Open, w którym ma rozegrać pierwszy mecz już za tydzień? - Nie, na razie przygotowuję się do gry, ale zobaczymy, co przyniosą kolejne dni. Jeszcze nie wiem - stwierdziła Iga Świątek.

Iga Świątek rywalizację w Miami Open 2023 zacznie w 2. rundzie. Pierwszy mecz rozegra w czwartek 23 marca lub w piątek 24 marca. Pierwszą rywalką Igi Świątek w Miami Open 2023 będzie Czeszka Katerina Siniakova lub Amerykanka Claire Liu. Poniżej drabinka Miami Open WTA

FINALLY have the WTA Miami Draw: pic.twitter.com/kXlvIiY2yL— Tennis Updates (@TennisUpdates23) March 19, 2023