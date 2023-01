Iga Świątek - Niemeier O której godzinie gra Iga Świątek Australian Open KIEDY gra Iga Świątek GODZINA meczu AO 2023

Iga Świątek kontra Jule Niemeier już w I rundzie Australian Open. Kibice Polki pamiętają doskonale dramatyczną bitwę, którą liderka rankingu stoczyła z tą Niemką w US Open. Iga Świątek długo miała problemy i przegrywała, ale Niemeier nie wytrzymała trudów tego boju i opadła z sił. Nasza tenisistka wygrała wtedy 2:6, 6:4, 6:0.

Iga Świątek - Niemeier O której godzinie gra Iga Świątek Australian Open KIEDY gra Iga Świątek

Iga Świątek ostatni mecz przed Australian Open przegrała. Uległa 2:6, 2:6 Jessice Peguli w meczu Polska - USA w United Cup. Po tym spotkaniu zalała się łzami. - Nikt nie lubi oglądać zawodniczek płaczących po porażce, ale to po prostu pokazuje, jak bardzo Idze zależy na kolejnych zwycięstwach i jak bardzo jest głodna następnych sukcesów. To, że reprezentowała swój kraj, też miało duże znaczenie - ocenił w rozmowie z "SE" Tim Henman, były brytyjski tenisistka, obecnie ekspert Eurosportu. - Przed turniejem Wielkiego Szlema najważniejsze jest, żeby Iga była w stu procentach zdrowa i w formie - dodał Tim Henman.

Iga Świątek - Niemeier KIEDY gra Iga Świątek Australian Open O której gra Iga Świątek pierwszy mecz

Iga Świątek w meczu z Jule Niemeier będzie oczywiście faworytką, ale to może być ciężkie spotkanie. Wysoka i potężnie zbudowana Niemka z Dortmundu (178 cm) zajmuje 68. miejsce w rankingu. W poprzednim sezonie sprawiła sensację na kortach Wimbledonu, gdzie doszła do ćwierćfinału. Jej atuty to bardzo mocny serwis i potężne uderzenia z głębi kortu. Ten sezon zaczęła jednak dość słabo, od dwóch gładkich porażek w United Cup. - Myślę, że takie losowanie to nie jest zła rzecz. Kluczowa będzie jej koncentracja. Po prostu Iga musi być gotowa wyjść na kort i zagrać swój najlepszy tenis już od pierwszej wymiany - analizuje Tim Henman. - Na pewno jak na I rundę nie ma łatwo, ale jeśli zrobi swoje i wygra, takie zwycięstwo może jej pomóc w kolejnych spotkaniach. A widzę w jej części drabinki kilka innych ciekawych nazwisk - dodał.

KIEDY gra Iga Świątek Australian Open O której godzinie gra Iga Świątek mecz I runda AO 2023

Mecz Iga Świątek - Jule Niemeier w I rundzie Australian Open 2023 zostanie rozegrany w poniedziałek 16 stycznia. Początek meczu Świątek - Niemeier o godzinie 9 polskiego czasu. Transmisja TV z A0 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.