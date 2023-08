Iga Świątek szykuje nową broń! W tle Roger Federer, trwają testy

Iga Świątek wyjawiła w Cincinnati, że już niedługo dostanie nowe buty perfekcyjnie dostosowane do jej stylu poruszania się po korcie. Przygotowuje je szwajcarska firma ON Running. Polka w marcu ogłosiła, że podpisała kontrakt z nową marką odzieżową, ale w kolejnych miesiącach wciąż grała w butach Asics, poprzedniego partnera. W Montrealu Iga Świątek na początku trenowała w nowych butach ON, ale po kilku sesjach wróciła do starego wypróbowanego obuwia, w którym grała również w turnieju.

- Razem z ON tworzymy buty, które będą idealnie pasować do mojego stylu gry - zdradziła Iga Świątek, zapytana w Cincinnati o pracę nad nowym obuwiem. Liderka rankingu WTA na kortach twardych wykonuje dużo doślizgów, a jej podeszwy aż przy tym piszczą. - Testuję buty i przekazuję informacje zwrotne na temat tego, co możemy poprawić. Wkrótce będę już grała w butach ON - dodała Polka, która rywalizację w Cincinnati ma zacząć w środę. Jej rywalką będzie Amerykanka Danielle Collins lub Rosjanka Anastazja Pawluczenkowa.

