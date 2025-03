Iga Świątek znów rozbawiła internet. Dziennikarze musieli czekać. Co robiła w tym czasie w telefonie? [WIDEO]

Indian Wells: Iga Świątek wygrała i rozbawiła internet. Komiczne zachowanie

Iga Świątek znakomicie rozpoczęła turniej Indian Wells. Była liderka światowego rankingu zameldowała się w trzeciej rundzie zawodów w Stanach Zjednoczonych. Mecz z Caroline Garcią nie potrwał długo. Polka wygrała w dwóch setach 6:2, 6:0 i może szykować się do kolejnego spotkania z Dajaną Jastremską. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu doszło do zabawnej sytuacji. Świątek zasiadła za stołem, ale wciąż coś robiła w telefonie. Dopiero po chwili dziennikarze mogli zadać jej pytania i szybko wyszło na jaw, co robiła Iga.

Świątek przyznała, że szykowała się na... zakupy w sklepie spożywczym. Wszystko przez to, że ćwiczy gotowanie.

- Czytam książkę o gotowaniu, więc wypróbowałam kilku nowych rzeczy w tej podróży, ponieważ mamy tutaj dom i ogromną kuchnię, która jest bardzo wygodna. Jutro spróbuję zrobić pieczoną owsiankę z jabłkiem. To będzie pierwsza rzecz, którą zrobię, więc mam nadzieję, że będzie dobra. Znalazłam też przepis na makaron z sosem cytrynowym i tuńczykiem – mówiła Iga.

Super Tenis. Dziennikarze "Super Expressu":

O całej sytuacji w programie „Super Tenis” porozmawiali dziennikarze „Super Expressu” Przemysław Ofiara i Michał Chojecki.

- W wolnych chwilach uczy się nowych potraw. (…) To zabawne, ale widać, że Iga próbuje nowych rzeczy. Zawsze była ciekawa świata. Do tej pory czytała bardziej fikcję literacką, a teraz postawiła na praktykę – mówił z uśmiechem tenisowy ekspert. - 23 lata to dobry moment, by uczyć się gotować – dodawał rozbawiony Przemysław Ofiara.

