Polskich kibiców najbardziej uraduje, że Polka zdobyła ten tytuł już po raz drugi, poprzednio w 2022 roku. Mimo że w przeciwieństwie do Sinnera nie jest liderką rankingu światowego i nie kończyła roku 2024 na tej pozycji, to jednak nasza gwiazda miała mocne podstawy, by zdobyć miano najlepszej w wyborze ITF. Jak wyjaśnił Polski Związek Tenisowy: „ITF dokonało tego wyboru w oparciu o wszystkie wyniki uzyskane w sezonie, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów z Wielkiego Szlema, występów w reprezentacji narodowej w Billie Jean King Cup i Pucharze Davisa oraz na igrzyskach olimpijskich. Właśnie te dwa ostatnie czynniki miały wpływ na to, że Polka wyprzedziła Arynę Sabalenkę, liderkę rankingu WTA na koniec ubiegłego roku”.

Pięć zwycięstw Igi w 2024 roku

Iga Świątek wygrała w 2024 roku pięć turniejów, w tym po raz czwarty (trzeci raz z rzędu) wielkoszlemowy Roland Garros. Pozostałe trofea wywalczyła nasza gwiazda w drugich pod względem prestiżu turniejach rangi WTA 1000. Były to kolejno wygrane w Dausze, Indian Wells, Madrycie i Rzymie.

Jeśli chodzi o sukcesy reprezentacyjne, w 2024 roku Świątek przede wszystkim wywalczyła brązowy medal igrzysk olimpijskich w Paryżu, wygrywała też spotkania w ramach BJKC.

Z kolei Aryna Sabalenka, mimo że wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe w 2024 r., nie wyprzedziła Świątek w całorocznych wyliczeniach ITF, bowiem nie startowała w igrzyskach olimpijskich i jej kraj nie mógł przystąpić do Billie Jean King Cup. Stąd być może zaskakujące dla niektórych kibiców zwycięstwo Igi w typowaniu tenisistki roku. Iga i jej fani mają jednak kolejny powód do radości.