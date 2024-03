Arka Gdynia remisuje z Odrą Opole 2:2 - mecz 24 kolejki I Ligi

Poprzednie mecze Arka Gdynia - Odra Opole

W trzech ostatnich meczach między Arką Gdynia a Odrą Opole padło łącznie 6 goli. Pierwszy mecz został rozegrany na stadionie Miejskim w Gdyni dnia 21 sierpnia 2022 roku, gdzie Arka Gdynia przegrała z Odrą Opole wynikiem 1:2. Drugi mecz odbył się na stadionie Miejskim w Opolu dnia 19 marca 2023 roku, gdzie Odra Opole zremisowała z Arką Gdynia wynikiem 1:1. Natomiast ostatni mecz miał miejsce na stadionie Miejskim w Opolu dnia 2 września 2023 roku, gdzie Odra Opole pokonała Arkę Gdynia wynikiem 1:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Arka Gdynia: 2, Odra Opole: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Arka Gdynia z Odrą Opole zakończyła się wynikiem 1:1. W 9 minucie zawodnik o nazwisku Piroch strzelił gola dla drużyny Odra Opole. W 25 minucie Gaprindashvili z drużyny Arka Gdynia otrzymała żółtą kartkę. W 44 minucie Marcjanik strzelił gola dla drużyny Arki Gdynia. W doliczonym czasie pierwszej połowy, czyli w 45+1 minucie, Czaplinski z drużyny Odra Opole została ukarany żółtą kartką.

Natomiast w samej 45 minucie Spychala z drużyny Odra Opole również otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Arka Gdynia z Odrą Opole, który odbył się w Gdyni, doszło do kilku istotnych wydarzeń. Po pierwszej połowie wynik był remisowy - 1:1. Jednak w drugiej części gry obie drużyny zdołały zdobyć kolejne gole, co doprowadziło do końcowego rezultatu 2:2. W 56 minucie trener Arki Gdynia dokonał zmiany w składzie swojej drużyny - Lipkowski wszedł na boisko, zastępując Skorę. Kilka minut później, w 57 minucie, żółtą kartkę otrzymał Piroch z Odro Opole.

W 63 minucie trener Odry Opole również dokonał zmiany - Sarmiento wszedł na boisko, zastępując Sulę. Dodatkowo Surzyn zastąpił Antczaka. W tej samej minucie żółtą kartkę otrzymał Adamczyk z Arki Gdynia. W 65 minucie kolejna zmiana w drużynie Arki Gdynia - Sidibe wszedł na boisko, zastępując Adamczyka. W 74 minucie Niziolek strzelił gola dla Odry Opole, podnosząc wynik na 2:1 dla swojej drużyny.

Jednak już minutę później trener Arki Gdynia dokonał kolejnej zmiany - Turski wszedł na boisko, zastępując Milewskiego. W 82 minucie Stolc strzelił gola dla Arki Gdynia, wyrównując wynik na 2:2. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2 między Arka Gdynia a Odrą Opole.

Pomeczowe podsumowanie

Arka Gdynia przed meczem zajmowała drugie miejsce w tabeli, co świadczy o ich dobrej formie i wysokim miejscu w rozgrywkach. Do tej pory drużyna wygrała 13 meczy, zremisowała 5 razy i przegrała 5 spotkań. Suma punktów Arki Gdynia wynosiła 44, co jest dobrym wynikiem. Odra Opole natomiast zajmowała przed meczem dziewiąte miejsce w tabeli, co sugeruje, że nie radzi sobie tak dobrze jak Arka Gdynia. Do tej pory drużyna Odry Opole wygrała 10 meczy, zremisowała 5 razy i przegrała 8 spotkań.

Suma ich punktów wynosiła 35. W tym konkretnym meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualnie Arka Gdynia ma 45 punktów, a Odra Opole ma 36 punktów. Podsumowując, Arka Gdynia utrzymuje swoją dobrą pozycję w tabeli dzięki zdobyciu kolejnego punktu w tym meczu. Natomiast Odra Opole nadal znajduje się na niższym miejscu w rozgrywkach, ale również zdobyta przez nich jedna oczka przyczyni się do poprawy ich sytuacji.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Arką Gdynia a Odrą Opole, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Miedzią Legnica a Arką Gdynia odbędzie się 30 marca 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Im. Orła Białego w Legnicy. Natomiast Lechia Gdańsk zmierzy się z Odrą Opole 2 kwietnia 2024 roku o godzinie 20:30 na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku.