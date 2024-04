Bezbramkowy remis w meczu Noteć Czarnków - Elana Toruń

Przebieg spotkania

Mimo że obie drużyny dążyły do uzyskania przewagi, mecz zakończył się wynikiem 0:0, co utrzymało napięcie aż do ostatniego momentu.

Pomeczowe podsumowanie

W meczu pomiędzy drużynami Noteć Czarnków i Elana Toruń obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualna sytuacja obydwu drużyn przedstawia się następująco: Elana Toruń zajmuje 2 miejsce w tabeli, mając na koncie 13 wygranych, 6 remisów i 5 porażek, co daje im sumę 45 punktów. Natomiast Noteć Czarnków plasuje się na 7 miejscu w tabeli, mając na swoim koncie 11 zwycięstw, 4 remisy i 9 porażek, co daje im sumę 37 punktów.

III Liga - Grupa 2 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Noteci Czarnków a Elaną Toruń, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Unia Solec Kujawski z Noteci Czarnków odbędzie się 12 kwietnia 2024 roku o godzinie 17:00 na stadionie Osir w Solec Kujawski. Natomiast mecz Elany Toruń z Wikędem Luzino zaplanowano na 13 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Miejskim Im. Grzegorza Duneckiego w Toruniu.