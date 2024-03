Bezbramkowy remis w meczu Pelikan Łowicz - Lechia T. Mazowiecki

Przebieg spotkania

Mimo wysiłków obu drużyn, mecz zakończył się bezbramkowym remisem 0:0, co utrzymało napięcie aż do ostatniego gwizdka.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Pelikan Łowicz i Lechia T. Mazowiecki, obydwie zdobyły po jednym punkcie w meczu. Pelikan Łowicz zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli, mając na koncie 11 wygranych meczy, 5 remisów i 5 porażek. Aktualnie mają 38 punktów. Natomiast Lechia T. Mazowiecki zajmuje 8. miejsce w tabeli, wygrywając dotychczas 9 meczy, remisując 6 razy i przegrywając 6 razy. Ich aktualna suma punktów wynosi 33.

III Liga - Grupa 1 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Pelikanem Łowicz a Lechią T. Mazowiecki, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Broni Radom z Pelikanem Łowicz odbędzie się 22 marca 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Lekkoatletyczno-Piłkarskim Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomie. Będzie to ważne starcie dla obu drużyn, które będą dążyć do zdobycia kolejnych punktów. Natomiast Lechia T. Mazowiecki zmierzy się z Victorią Sulejówek dzień później, czyli 23 marca 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Im. Braci Gadajów w Tomaszowie Mazowieckim. To będzie emocjonujące starcie, które przyciągnie uwagę kibiców obu drużyn. Zarówno mecz Broni Radom z Pelikanem Łowicz, jak i spotkanie Lechii T. Mazowiecki z Victorią Sulejówek zapowiadają się interesująco i przyniosą wiele sportowych emocji dla fanów piłki nożnej.